Μία χρονιά ανεπανάληπτη, με πολλές χαρές

Τα επιτεύγματα των κιτρινοπράσινων μέσα στο 2025 ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακά. Στο πρωτάθλημα ήταν εκ των πρωταγωνιστριών, όπως άλλωστε έχει συνηθίσει τον φίλαθλο κόσμο τα τελευταία 10-15 χρόνια, ισοβαθμώντας με την Ομόνοια στην 3η θέση, ενώ κατέκτησε το κύπελλο νικώντας στον τελικό, στη διαδικασία των πέναλτι, την πρωταθλήτρια Πάφος FC. Ήταν το 3ο κύπελλο που έβαλε στην τροπαιοθήκη της ως ΑΕΚ και το 9ο συνολικά συμπεριλαμβανομένων και των κυπέλλων που κατέκτησαν η ΕΠΑ και ο ΠΟΛ.

Παράλληλα, τη χρονιά που έφυγε, η ΑΕΚ κατέκτησε και το 2ο Σούπερ Καπ στην ιστορία της, κερδίζοντας ξανά στα πέναλτι την Πάφος FC. Στην Ευρώπη η ΑΕΚ έκανε «θαύματα»! Μέσα από τους προκριματικούς γύρους, πέρασε στη League Phase του Conference ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της αήττητη σε έξι αγώνες και μόλις με ένα γκολ παθητικό. Η ομάδα πέτυχε την είσοδό της στην πρώτη οκτάδα της League Phase και ταυτόχρονα την απευθείας πρόκρισή της στους «16» του Conference League, έχοντας προοπτική να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση. Επιδόσεις που πριν από κάποια χρόνια θα ήταν αδιανόητες και ασύλληπτες για κυπριακή ομάδα. Από τα έσοδα που κέρδισε, έχει ήδη εξασφαλισμένο τον προϋπολογισμό της περιόδου 2026-27, ενώ η διοίκηση προγραμματίζει και την περαιτέρω αναβάθμιση του «ΑΕΚ Αρένα».