ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μία χρονιά ανεπανάληπτη, με πολλές χαρές

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Μία χρονιά ανεπανάληπτη, με πολλές χαρές

Ίσως την καλύτερη χρονιά στην 31χρονη ιστορία της αποχαιρέτησε η ΑΕΚ.

Τα επιτεύγματα των κιτρινοπράσινων μέσα στο 2025 ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακά. Στο πρωτάθλημα ήταν εκ των πρωταγωνιστριών, όπως άλλωστε έχει συνηθίσει τον φίλαθλο κόσμο τα τελευταία 10-15 χρόνια, ισοβαθμώντας με την Ομόνοια στην 3η θέση, ενώ κατέκτησε το κύπελλο νικώντας στον τελικό, στη διαδικασία των πέναλτι, την πρωταθλήτρια Πάφος FC. Ήταν το 3ο κύπελλο που έβαλε στην τροπαιοθήκη της ως ΑΕΚ και το 9ο συνολικά συμπεριλαμβανομένων και των κυπέλλων που κατέκτησαν η ΕΠΑ και ο ΠΟΛ.

Παράλληλα, τη χρονιά που έφυγε, η ΑΕΚ κατέκτησε και το 2ο Σούπερ Καπ στην ιστορία της, κερδίζοντας ξανά στα πέναλτι την Πάφος FC. Στην Ευρώπη η ΑΕΚ έκανε «θαύματα»! Μέσα από τους προκριματικούς γύρους, πέρασε στη League Phase του Conference ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της αήττητη σε έξι αγώνες και μόλις με ένα γκολ παθητικό. Η ομάδα πέτυχε την είσοδό της στην πρώτη οκτάδα της League Phase και ταυτόχρονα την απευθείας πρόκρισή της στους «16» του Conference League, έχοντας προοπτική να προχωρήσει ακόμα περισσότερο στη διοργάνωση. Επιδόσεις που πριν από κάποια χρόνια θα ήταν αδιανόητες και ασύλληπτες για κυπριακή ομάδα. Από τα έσοδα που κέρδισε, έχει ήδη εξασφαλισμένο τον προϋπολογισμό της περιόδου 2026-27, ενώ η διοίκηση προγραμματίζει και την περαιτέρω αναβάθμιση του «ΑΕΚ Αρένα».

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρωτοχρονιάτικο δώρο στην Άρσεναλ, έμεινε στο μηδέν με Σάντερλαντ η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποχωρεί από τη Ζυρίχη ο Στίβεν Τσούμπερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Άλισον η Άστον Βίλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξανά στη δράση, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπήκε με... γκέλα στο 2026 η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς τελείωσε

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Μείωση επιλογών, αύξηση προστίμων

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υποψήφιος επενδυτής της Σεβίλλης ο Σέρχιο Ράμος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σάβο και Παρούτης ήταν προτεραιότητες

ΑΕΛ

|

Category image

Δανεικός από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά

Ελλάδα

|

Category image

Πολλά ντέρμπι στο «Αλφαμέγα»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«O Γιαζίτσι σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό»

Ελλάδα

|

Category image

Κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 38 ετών ο Ζάχαβι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Να πάει στον... αγύριστο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας παίρνει τον Τζόνσον από την Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη