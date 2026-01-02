Ο απολογισμός και το «αύριο» της ΑΕΚ μέσα από τα λόγια του Δημητρίου - Τι είπε για Ανγκιέλσκι

Με θετικό πρόσημο έκλεισε για την ΑΕΚ το 2025, ωστόσο στις τάξεις της ομάδας επικρατεί ξεκάθαρη επίγνωση πως η διαδρομή προς τους στόχους της σεζόν έχει ακόμη αρκετό δρόμο μπροστά της. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Δημητρίου, ο οποίος μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM αναφέρθηκε σε όλα τα ανοικτά μέτωπα που απασχολούν τους κιτρινοπράσινους.

Για το 2025 και το ματς με την Ανόρθωση: «Ήταν πολύ χρήσιμο για όλους να πάρουν ανάσες με τις οικογένειές τους και να επιστρέψουν στη δουλειά. Εμείς ξεκινήσαμε προπονήσεις λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2025 και έχουμε άλλες δύο προπονήσεις ενόψει του ντέρμπι με την Ανόρθωση. Μας περιμένει ένας γεμάτος Ιανουάριος και θέλουμε να συνεχίσουμε όπως τελειώσαμε το 2025. Μετά τα δύο ματς με Ανόρθωση και Άρη, έχουμε και το ντέρμπι Κυπέλλου με την Ομόνοια.

Το φινάλε του 2025 μάς άφησε ικανοποιημένους, γιατί συνδυάστηκε με καλά αποτελέσματα σε Κύπρο και Ευρώπη, όμως ξέρουμε ότι είμαστε στου δρόμου τα μισά. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ανάλογο τρόπο για να πετύχουμε τους στόχους μας. Η καλή δουλειά που γίνεται φαίνεται από τα στατιστικά και από το αήττητο σερί που έχουμε. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό που θυμούνται όλοι είναι τι θα γίνει στο τέλος της σεζόν».

Για το αγωνιστικό κομμάτι: «Από τον αγώνα θα απουσιάσει ο Καμπρέρα, που είναι τιμωρημένος. Από πλευράς τραυματισμών θα είναι εκτός ο Σουάρεθ και προστέθηκε και το πρόβλημα του Σαμπορίτ, για τον οποίο ευελπιστούμε ότι θα μπορέσει να επανέλθει μετά τα δύο ματς πρωταθλήματος. Ο Σουάρεθ θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο».

Για τον Αγκιέλσκι: «Υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα με τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Αποφασίσαμε την τιμωρία του με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς και τον ενημερώσαμε για αυτό που έκανε. Δεν είναι θέμα εκτίμησης, είναι θέμα που το χειριζόμαστε εσωτερικά. Έχουμε προβεί στην τιμωρία του, πάντα με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς της ομάδας».

Για τον Νάλι: «Έχει επιστρέψει και θα είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή».

Για τα μετεγγραφικά: «Η δουλειά στο κομμάτι του προγραμματισμού δεν σταματά ποτέ. Οφείλεις να είσαι έτοιμος συνεχώς. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή».

Για το αν έχει δεχθεί η ΑΕΚ πρόταση για παίκτη: «Δεν έχουμε κάτι υπόψη μας. Ούτε στην περίπτωση του Γερασίμου. Τα δημοσιεύματα τα είδαμε κι εμείς, όμως δεν υπάρχει κάτι».

Για την προπώληση με Ανόρθωση: «Η προπώληση συνεχίζεται κανονικά. Παίζουμε Κυριακή απόγευμα. Ο κόσμος δεν μπορούσε να είναι στο ματς με την ΑΕΛ και τον περιμένουμε να είναι μαζί μας, για να ξεπεράσουμε το εμπόδιο της Ανόρθωσης και να κερδίσουμε».

Για παίκτες εντός Κύπρου από άλλες ομάδες: «Αν πρόκειται για ποδοσφαιριστές που δεσμεύονται με συμβόλαιο, δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή».

Για τον νέο ευρωπαϊκό κατάλογο: «Δεν θα δοθεί άμεσα. Δεν έχουν γίνει ακόμη οι κληρώσεις, οπότε φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει πριν από τα παιχνίδια μας στους 16».