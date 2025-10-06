ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας η Πετρολίνα ΑΕΚ, υπέταξε ξανά τον Κεραυνό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας η Πετρολίνα ΑΕΚ, υπέταξε ξανά τον Κεραυνό

Mετά τον αγώνα του Super Cup, η Πετρολίνα ΑΕΚ κέρδισε ξανά τον Κεραυνό στο «Κίτιον», αυτή τη φορά με 76-69, σε αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League.

Με καλάθι του Nottage και τρίποντο από τον Hollingsworth η Πετρολίνα ΑΕΚ έβαλε τους πρώτους πόντους στον αγώνα (5-0), ενώ στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου μετά από νέο τρίποντο του Hollingsworth η διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (15-4). Ο Κεραυνός κλείνοντας την περίοδο με σερί πέντε πόντων που ολοκληρώθηκε με βολή του Williams Jr. μείωσε σε 25-18.

Το σερί των φιλοξενουμένων συνεχίστηκε και στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου και στο 12' o Davis με δίποντο έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την ομάδα του Στροβόλου (25-26). Οι γηπεδούχοι επανάκτησαν αμέσως το προβάδισμα με πέντε πόντους από Cooper και δύο του Mckinnis (32-26). Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κρατήθηκαν μπροστά στο σκορ, το οποίο με αυξομειώσεις, έφθασε στο τέλος της δεύτερης περιόδου στο 41-36, όπως διαμορφώθηκε με το καλάθι του Weston.

Ένα λέι απ του Huntley-Hatfield και ακόμη μία βολή από τον ίδιο καλαθοσφαιριστή στο πρώτο ενάμιση λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου έφερε τις αποστάσεις στο ένα καλάθι (41-39), με το συγκρότημα της Λάρνακας να μην χάνει ούτε αυτή τη φορά το προβάδισμά της και στο 26΄με το λέι απ του Mckinnis ήταν μπροστά με δέκα πόντους (52-42). Στους έντεκα έφθασε η διαφορά στο 29' με το λέι απ του Hollingsworth, για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο του Τίγκα (58-50).

Το σκορ έμεινα στα ίδια επίπεδα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την Ανόρθωση απλά να μειώνει κατά έναν πόντο και έτσι το ματς έληξε στο 76-68, μετά τη βολή του Williams Jr. στα τελευταία δευτερόλεπτα

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-18, 41-36, 58-50, 76-69

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Hollingsworth 19 (4), Cooper 12 (2), Γιανναράς, Νοttage 5, Mckinnis 16, Βάρσος, Ηunt 7 (1), Παντελή 8 (2), Diggs 9 (2)

Kεραυνός (Γιάννης Δαμαλής)

Huntley-Hatfield 15, Στυλιανού 4 (1), Davis 10 (1), Φ. Τίγκας 3, Παυλίδης, Welson 13 (1), Κουμής, Σ. Τίγκας 11 (3), Williams Jr. 11 (1)

Κατηγορίες

ΑΕΚΚΕΡΑΥΝΟΣΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα: Πράσινο φως της UEFA για... υπερατλαντική διεξαγωγή στο Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα στον δικέφαλο ο Σάντσες - Το διάστημα απουσίας του

Ελλάδα

|

Category image

Ο Λεμπρόν παίρνει την πιο κρίσιμη απόφαση: Το teaser βίντεο που «ταρακούνησε» τον μπασκετικό κόσμο!

NBA

|

Category image

Ανάμεσα στους 10 κορυφαίους αθλητές στίβου της σεζόν ο Καραλής!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Καλοκαίρι δύσκολο, φθινόπωρο... απογείωσης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

EuroLeague: «Σχεδόν ειλημμένη» η απόφαση για 24 ομάδες του χρόνου και προετοιμασία της συνάντησης με FIBA - NBA

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκανε το απλό, που τόσο έλειπε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Λίβερπουλ σε μίνι κρίση: Τι συμβαίνει με τους reds του Σλοτ;

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας η Πετρολίνα ΑΕΚ, υπέταξε ξανά τον Κεραυνό

ΑΕΚ

|

Category image

«Η Μπαρτσελόνα θέλει τον Ράσφορντ, δεν έχει σκοπό όμως να πληρώσει τα 30 εκατ. ευρώ της οψιόν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνημα με νίκη για την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έξαλλοι με Αθανασίου στο «Total Green», γέλια για τον διαιτητή του ΑΠΟΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ζήτησαν συναντήσεις με παίκτες και δ.σ. οι Μαχητές: «Έτοιμοι να κάνουμε πολλά περισσότερα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών στην Πράγα

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Να είμαστε καλοί και με αυτοπεποίθηση στη Γλασκώβη για τη νίκη»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη