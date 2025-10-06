Πήρε το ντέρμπι της πρεμιέρας η Πετρολίνα ΑΕΚ, υπέταξε ξανά τον Κεραυνό

Mετά τον αγώνα του Super Cup, η Πετρολίνα ΑΕΚ κέρδισε ξανά τον Κεραυνό στο «Κίτιον», αυτή τη φορά με 76-69, σε αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της ECOMMBX Basket League.

Με καλάθι του Nottage και τρίποντο από τον Hollingsworth η Πετρολίνα ΑΕΚ έβαλε τους πρώτους πόντους στον αγώνα (5-0), ενώ στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου μετά από νέο τρίποντο του Hollingsworth η διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (15-4). Ο Κεραυνός κλείνοντας την περίοδο με σερί πέντε πόντων που ολοκληρώθηκε με βολή του Williams Jr. μείωσε σε 25-18.

Το σερί των φιλοξενουμένων συνεχίστηκε και στα πρώτα δύο λεπτά του δεύτερου δεκαλέπτου και στο 12' o Davis με δίποντο έβαλε για πρώτη φορά μπροστά την ομάδα του Στροβόλου (25-26). Οι γηπεδούχοι επανάκτησαν αμέσως το προβάδισμα με πέντε πόντους από Cooper και δύο του Mckinnis (32-26). Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κρατήθηκαν μπροστά στο σκορ, το οποίο με αυξομειώσεις, έφθασε στο τέλος της δεύτερης περιόδου στο 41-36, όπως διαμορφώθηκε με το καλάθι του Weston.

Ένα λέι απ του Huntley-Hatfield και ακόμη μία βολή από τον ίδιο καλαθοσφαιριστή στο πρώτο ενάμιση λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου έφερε τις αποστάσεις στο ένα καλάθι (41-39), με το συγκρότημα της Λάρνακας να μην χάνει ούτε αυτή τη φορά το προβάδισμά της και στο 26΄με το λέι απ του Mckinnis ήταν μπροστά με δέκα πόντους (52-42). Στους έντεκα έφθασε η διαφορά στο 29' με το λέι απ του Hollingsworth, για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με τρίποντο του Τίγκα (58-50).

Το σκορ έμεινα στα ίδια επίπεδα και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με την Ανόρθωση απλά να μειώνει κατά έναν πόντο και έτσι το ματς έληξε στο 76-68, μετά τη βολή του Williams Jr. στα τελευταία δευτερόλεπτα

TA ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-18, 41-36, 58-50, 76-69

Πετρολίνα ΑΕΚ (Χριστόφορος Λειβαδιώτης)

Hollingsworth 19 (4), Cooper 12 (2), Γιανναράς, Νοttage 5, Mckinnis 16, Βάρσος, Ηunt 7 (1), Παντελή 8 (2), Diggs 9 (2)

Kεραυνός (Γιάννης Δαμαλής)

Huntley-Hatfield 15, Στυλιανού 4 (1), Davis 10 (1), Φ. Τίγκας 3, Παυλίδης, Welson 13 (1), Κουμής, Σ. Τίγκας 11 (3), Williams Jr. 11 (1)