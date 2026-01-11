Μεγάλες οι ευθύνες των οργανωμένων…

Οι ευθύνες των οργανωμένων οπαδών, δυστυχώς δεν περιορίζονται στην οργάνωση μιας καλής κερκίδας η οποία μετά τον αγώνα θα κερδίσει τον θαυμασμό των υπολοίπων φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών της ομάδας που θα σταθούν μπροστά τους για να τους χειροκροτήσουν.

Οι ευθύνες των οργανωμένων είναι πολλές και μεγάλες σε όλα τα επίπεδα. Και δυστυχώς, στην Κύπρο, εκεί όπου υπάρχουν οργανωμένα σύνολα, πολλές φορές η κατάσταση ξεφεύγει και προκαλεί τεράστια προβλήματα στους συλλόγους, επιφέροντας μεγάλα πρόστιμα και ζημιές από τα κεκλεισμένων των θυρών που ήδη ξεκίνησαν.

Και δυστυχώς, τα σωματεία και τα συμβούλιά τους, φοβούμενοι μήπως και χάσουν τη στήριξη των οργανωμένων, το μόνο που κάνουν είναι να χειροκροτούν κι αυτά στις καλές στιγμές και να σιωπούν στις πολλές κακές στιγμές από τις οποίες έρχονται και οι τιμωρίες του αθλητικού δικαστή. Κι αντί να τα ακούνε οι οργανωμένοι για τη ζημιά που προκαλούν, τα ακούει από τους οπαδούς, οργανωμένους και μη και τα συμβούλια αυτός που επιβάλλει τις τιμές, δηλαδή ο κ. Βρυωνίδης.

Φίλοι μου, για την κατάντια μερικών ομάδων, κι οποίος καταλάβει, κατάλαβε, μεγάλες είναι οι ευθύνες και των οργανωμένων, καθώς πολλές φορές είναι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις και αυτοί που οδηγούν τα συμβούλια σε οικονομικά ξανοίγματα τα οποια δεν αντέχουν με τίποτε. Ας σταματήσουν λοιπόν να τους βαρούν παλαμάκια κι ας απαιτήσουν από αυτούς να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν στην ομάδα την οποία αγαπούν…