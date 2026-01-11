ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μοναστηρλής, ο Παρασκευάς και το θέμα εμπιστοσύνης

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Η περίπτωση του νεαρού τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Δημήτρη Μοναστηρλή θύμισε αρκετά την περίπτωση του 28χρονου τερματοφύλακα της ΑΕΚ Λάρνακας, Ανδρέα Παρασκευά.

Η ηρωική απόκρουση του 21χρονου πορτιέρο του Δικεφάλου του Βορρά στο τελευταίο πέναλτι που εκτέλεσε ο Ατρόμητος, χάρισε στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Στην κανονική διάρκειά του, ο αγώνας ΠΑΟΚ – Ατρόμητου (του Ντούσαν Κέρκεζ) έληξε 1-1 και ως εκ τούτου οδηγήθηκε στη ρωσική ρουλέτα των πέναλτι, όπου έλαμψε το άστρο του Μοναστηρλή, ο οποίος μέχρι εκείνο το παιχνίδι δεν ήταν και τόσο γνωστός στο ευρύ φίλαθλο κοινό.

Και να σκεφτεί κανείς πως ο Λουτσέσκου δεν είχε άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει τον Μοναστηρλή, αφού σύμφωνα με τον κανονισμό είναι η υποχρεωτική η χρησιμοποίηση Ελλαδίτη παίκτη κάτω των 21 χρόνων στον θεσμό του κυπέλλου. Περίπου η ίδια ιστορία εκτυλίχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν στον αγώνα του Σούπερ Καπ μεταξύ Πάφος F.C.-ΑΕΚ (1-1 στην κανονική διάρκεια), ήρωας για τους Λαρνακείς αναδείχθηκε στη διαδικασία των πέναλτι ο «ξεχασμένος» Ανδρέας Παρασκευά. Ο 28χρονος πορτιέρο, ο οποίος διεκδικεί Όσκαρ ατυχίας αφού είχε πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς και εγχειρήσεις, επιλέγηκε για βασικός από τον Ιδιάκεθ και κατάφερε να γίνει το πρόσωπο του αγώνα, αφού απόκρουσε το τελευταίο πέναλτι της Πάφος F.C., χαρίζοντας το Σούπερ Καπ στους κιτρινοπράσινους.

Έκτοτε, όμως, επέστρεψε στον πάγκο, στη σκιά του Αλομέροβιτς. Τόσο η περίπτωση του Μοναστηρλή, όσο και η περίπτωση του Παρασκευά αποδεικνύουν πως οι ομάδες θα πρέπει να δείξουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα δικά τους παιδιά. Είναι κρίμα να χάνονται γηγενείς αθλητές που αξίζουν τις ευκαιρίες. Κάτι που έπραξε ο Ολυμπιακός Πειραιώς, ο οποίος πέρσι δεν δίστασε να δώσει γάντια βασικού στον Κωνσταντή Τσολάκη και σήμερα οι ερυθρόλευκοι διαθέτουν έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ευρώπη σε ηλικία μόλις 23 χρόνων.

