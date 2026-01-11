Σεζόν… ανακατατάξεων στους πάγκους!

Με την αποχώρηση του Χουάν Κάρλος Καρσέδο από την Πάφος FC, ο αριθμός των ομάδων που δεν συνεχίζουν με τον ίδιο προπονητή που ξεκίνησαν τη σεζόν 2025-26 στη Cyprus League by Stoiximan αυξήθηκε σε οχτώ. Μάλιστα, ο Ισπανός ήταν ο μακροβιότερος προπονητής σε πάγκο κυπριακής ομάδας αφού συμπλήρωσε δυόμισι χρόνια στην Πάφος FC, πριν τον καλέσει η Σπαρτάκ Μόσχας να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Πάφου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Καρσέδο στις 24/06/2023 και το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε στις 05/01/2026.

Ωστόσο, από τις οχτώ ομάδες, η Πάφος FC και ο Εθνικός Άχνας αναγκάστηκαν να αλλάξουν προπονητή καθώς οι Χουάν Κάρλος Καρσέδο και Ούγκο Μαρτίνς επέλεξαν οι ίδιοι να μετακομίσουν σε άλλη ομάδα. Με λίγα λόγια, οι διοικήσεις δεν είχαν την «ευθύνη» της απόφασης για την αποδέσμευσή τους.

Επίσης, και η δεύτερη αποχώρηση προπονητή από τον Εθνικό προήλθε μετά από παραίτηση, ένεκα των αρνητικών αποτελεσμάτων της ομάδας. Εκτός από την Πάφος FC, σας παρουσιάζουμε το χρονικό των ανακατατάξεων στους πάγκους των υπόλοιπων ομάδων κατά την τρέχουσα σεζόν:

Παρά τρεις μέρες...

Η διοίκηση του Απόλλωνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σωφρόνη Αυγουστή στις 19/12/2024. Παρότι το συμβόλαιο του Κύπριου κόουτς είχε μακρά διάρκεια (μέχρι το 2027 με προοπτική επέκτασης για ακόμη μια περίοδο), οι δρόμοι των δύο πλευρών χώρισαν στις 16/12/2025, τρεις μέρες πριν συμπληρώσει έναν χρόνο δουλειάς στους κυανόλευκους. Πλέον τις τύχες του Απόλλωνα κρατά ο 43χρονος Αργεντίνος κόουτς Ερνάν Λοσάδα.

Με όνειρα, αλλά... τέλος!

Με όνειρα και φιλοδοξίες ξεκίνησε τη θητεία του στην ΑΕΛ, και δεύτερη στην Κύπρο, ο Πάολο Τραμετσάνι, αρχές του περασμένου Ιουνίου, ωστόσο, αυτή δεν κράτησε πολύ. Συγκεκριμένα, η συνεργασία με τον Ιταλό προπονητή τερματίστηκε στις 24/09/2025, μετά από τέσσερις αγώνες. Ο Ούγκο Μαρτίνς ανέλαβε την ομάδα στα τέλη του ίδιου μήνα.

Μόλις δύο παιχνίδια

Ο Χοακίν Γκόμεθ θωρήθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή ώστε να ενώσει τα πολλά κομμάτια του παζλ της νέας Ανόρθωσης. Γι’ αυτό η επιλογή έγινε πολύ νωρίς, με τον Ισπανό κόουτς να ανακοινώνεται στις 27/05/2025. Εν τέλει, μόνο σε δύο παιχνίδια κάθισε ο 39χρονος προπονητής στον πάγκο της Ανόρθωσης, με τον Τιμούρ Κετσπάγια να τον αντικαθιστά

Δύο Κύπριοι

Ο Ακρίτας ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλέξη Γαρπόζη τον περασμένο Ιούλιο. Ο νεοφώτιστος στην πρώτη κατηγορία σύλλογος για την περίοδο 2025-26, αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία στις 11/11/2025. Δύο μέρες αργότερα η ομάδα της Χλώρακας προχώρησε σε σύναψη συνεργασίας με τον Μάριο Νικολάου. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ακρίτας εμπιστεύτηκε για δεύτερη φορά Κύπριο προπονητή στην Α΄ Κατηγορία μέσα στην ίδια χρονιά, κάτι που δεν συνηθίζεται στο κυπριακό πρωτάθλημα!

Αναγκαστική… αναζήτηση

Η καλή πορεία της Ομόνοιας Αραδίππου τη σεζόν 2024-25 ανάγκασε μερικές ομάδες να ενδιαφερθούν για τον Ούγκο Μαρτίνς. Τελικά, ο Εθνικός Άχνας σύναψε συνεργασία μαζί του τον περασμένο Μάιο. Η ομάδα της Άχνας αποτέλεσε τελικά το «διαβατήριο» του Πορτογάλου προπονητή για το παραπάνω βήμα στην καριέρα του και έτσι ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ. Επομένως, ο Εθνικός αναγκάστηκε να βγει στην αγορά για προπονητή και στις 02/10/2025 η διοίκηση Κίκη Φιλίππου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιγκόρ Ανγκελόφσκι. Ωστόσο, μετά από δυόμιση μήνες ο 49χρονος Βορειομακεδόνας τεχνικός υπέβαλε την παραίτησή του, με την ανακοίνωση του διαζυγίου να εκδίδεται επίσημα στις 16/12/2025. Αντικαταστάτης του Ανγκελόφσκι ήταν ο 52χρονος Πορτογάλος προπονητής Ρούι Φερέιρα. Η συνεργασία των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε στις 27/12/2025.

Αλλαγή πριν την εκκίνηση

Τρεις προπονητές κάθισαν μέχρι τώρα στον πάγκο της νεοφώτιστης Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ. Ο Λιάσος Λουκά, υπό τις οδηγίες του οποίου η ομάδα ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, άρχισε να δουλεύει ενόψει της νέας σεζόν. Ωστόσο, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα (01/08/2025), η συνεργασία των δύο πλευρών διακόπηκε. Αντικαταστάτης του ο Τσέντομιρ Γιανέφσκι, ο οποίος προσλήφθηκε στις 12/08/2025 και αποχαιρέτησε την ομάδα στις 27/11/2025. Από τις 11/12/2025 την ομάδα καθοδηγεί ο 43χρονος Ισπανός Χάβι Ροθάδα.

Ο τρίτος στη σειρά

Στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου είχαν δείξει εμπιστοσύνη στον Νταμίρ Κάναντι να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε την περασμένη χρονιά, ωστόσο, η συνεργασία των δύο πλευρών ολοκληρώθηκε νωρίς μέσα στη σεζόν (30/09/2025). Πολύ σύντομο ήταν και το πέρασμα του αντικαταστάτη του Κάναντι στο Παραλίμνι. Η πρόσληψη του Κάρλος Φανγκέιρο ανακοινώθηκε στις 06/10/2025 και η λύση της συνεργασίας μαζί του στις 20/11/2025. Αφού η ομάδα πορεύτηκε για ένα διάστημα με υπηρεσιακό προπονητή τον Γιώργο Κοσμά, η διοίκηση ανακοίνωσε πρόσφατα (29/12/2025) τη σύναψη συνεργασίας με τον Μπόγιαν Μαρκόσκι.

Αυτοί που συνεχίζουν

Έξι ομάδες της Cyprus League by Stoiximan διατηρούν στον πάγκο τους ίδιους προπονητές με τους οποίους ξεκίνησαν τη σεζόν. Αυτές είναι οι Ομόνοια (Χένινγκ Μπεργκ), ΑΕΚ (Ιμανόλ Ιδιάκεθ), Άρης (Αρτσιόμ Ράτζκοφ), ΑΠΟΕΛ (Πάμπλο Γκαρσία), Ολυμπιακός (Γιώργος Κωστής) και Ομόνοια Αραδίππου (Μαρίνος Σατσιάς).

Ο μακροβιότερος και η σταθερότητα με Σατσιά

Μετά την αποχώρηση του Καρσέδο, ο Γιώργος Κωστής είναι ο μακροβιότερος εν ενεργεία προπονητής στην Α΄ Κατηγορία. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ελλαδίτη κόουτς στις 26/11/2024, δηλαδή βρίσκεται στον πάγκο των μαυροπρασίνων πάνω από έναν χρόνο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι εκτός από τον Ολυμπιακό, ακόμη μια ομάδα που έχει στόχο την επιβίωσή της στην Α΄ Κατηγορία έδειξε σταθερότητα στον πάγκο της κατά την τρέχουσα περίοδο. Αναφερόμαστε στην Ομόνοια Αραδίππου. Ο Μαρίνος Σατσιάς καθοδηγεί τα «Περιστέρια» από τον περασμένο Ιούνιο.