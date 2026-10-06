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Δεν ανέβασε ρυθμούς ο Αμίν - Εκτός άλλοι δύο

ΓΗΠΕΔΟ

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Στα βαθιά η προετοιμασία της ΑΕΚ

Αντίστροφα μετρούν στην ΑΕΚ για την επιστροφή των διεθνών ώστε να μπει στα... βαθιά η προετοιμασία της ομάδας, ενόψει του αγώνα κόντρα στην Ομόνοια Αρ. (12/10). 

Ο Σεγιές αξιολογεί καθημερινά την κατάσταση της ομάδας του, καθώς η... αποχή είναι μεγάλη και στόχος όλων είναι να παρουσιαστεί ακόμη πιο βελτιωμένη. 

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, ο Αμίν δεν ανέβασε στροφές κι έτσι δεν υπολογίζεται για την ερχόμενη αναμέτρηση. Παράλληλα, ο Τσακόν μπαίνει στα πιτς λόγω αφαίρεσης μιας βίδας, ενώ οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του Ολιβάν. Αναμένονται ουσιαστικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων. 

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