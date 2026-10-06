Βελτίωση και στα επίσημα

Σε ρυθμούς πρωταθλήματος και… Ομόνοιας Αραδίππου κινούνται πλέον άπαντες στην ΑΕΚ.

Ο Ρούμπεν Σεγιές εκμεταλλεύτηκε τις τελευταίες εβδομάδες που δεν είχαν επίσημες υποχρεώσεις για να δουλέψει με τους παίκρες του χωρίς να έχει να διαχειριστεί πολλές απουσίες, καθότι απουσίαζαν μόνοι οι τρεις Κύπριοι διεθνείς Παρασκευά, Κυριάκου και Πηλέας καθώς και ο Τρίκα (Εθνική Ελπίδων Ρουμανίας). Τα δύο φιλικά που έδωσε η ΑΕΚ αυτό το διάστημα, με τη Σαλαμίνα και τον Απόλλωνα (νίκες με σκορ 2-1 και 3-0 αντίστοιχα), έδωσαν στον Ισπανό κόουτς την ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα, κυρίως για την ετοιμότητα των νεοφερμένων που ήλθαν αργά στην ομάδα.

Η ΑΕΚ έστειλε ενθαρρυντικά μηνύματα με τις εμφανίσεις της στα φιλικά και το ζητούμενο πια είναι να συνεχίσει στα ίδια υψηλά στάνταρ απόδοσης και στις επερχόμενες επίσημες υποχρεώσεις της. Πριν από τη διακοπή Νοεμβρίου η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει στην «Αρένα» την Ομόνοια Αραδίππου, την Ομόνοια Λευκωσίας και την Καρμιώτισσα, ενώ εκτός έδρας θα αναμετρηθεί με τον Άρη και τον Krasava ENY. Στο μεσοδιάστημα θα φιλοξενήσει τον Ακρίτα (21/10) για το κύπελλο.