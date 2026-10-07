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Το απαιτητικό πρόγραμμα της ΑΕΚ μέχρι την επόμενη διακοπή

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ επιστρέφει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς μετά το τέλος των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, έχοντας μπροστά της έναν ιδιαίτερα απαιτητικό μήνα σε Ελλάδα και Champions League.

Η μεγάλη διακοπή των εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε και η ΑΕΚ ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση, με το πρόγραμμα που την περιμένει μέχρι το επόμενο «παράθυρο» να περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις σε Stoiximan Super League, Champions League και Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

 

 

Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, όταν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ στις 19:30. Μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, η ΑΕΚ θα επιστρέψει στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζοντας τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο (14/10, 22:00).

 

 

Στις 20 Οκτωβρίου ακολουθεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σεζόν, καθώς η Ένωση θα βρεθεί στο Μάντσεστερ για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ». Τέσσερις ημέρες μετά επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ματς πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό, ενώ στις 28 Οκτωβρίου υπάρχει το εκτός έδρας παιχνίδι Κυπέλλου απέναντι στον ΠΑΟΚ.

 

 

Ο Νοέμβριος ξεκινά με ακόμη μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Την 1η Νοεμβρίου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι αυτού του κύκλου και τρεις ημέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου, θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια των τελευταίων ετών για τους «κιτρινόμαυρους».

Η συγκεκριμένη σειρά αγώνων θα ολοκληρωθεί στις 8 Νοεμβρίου, με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Λεβαδειακό, πριν ακολουθήσει η νέα διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.Αναλυτικά το πρόγραμμα:

10/10, 19:30: ΑΕΚ – ΟΦΗ (Super League)

14/10, 22:00: Σαχτάρ – ΑΕΚ (Champions League)

20/10, 22:00: Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ (Champions League)

24/10, 20:00: ΑΕΚ – Παναιτωλικός (Super League)

28/10, 20:30: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (Κύπελλο Ελλάδας)

01/11, 19:45: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (Super League)

04/11, 19:45: ΑΕΚ – Ρεάλ Μαδρίτης (Champions League)

08/11, 17:00: ΑΕΚ – Λεβαδειακός (Super League)

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα διάστημα με συνεχόμενα παιχνίδια και ελάχιστα περιθώρια ξεκούρασης, στο οποίο η ΑΕΚ θα κληθεί να ανταποκριθεί παράλληλα στις εγχώριες υποχρεώσεις της και στις υψηλές απαιτήσεις του Champions League. Ένα κομμάτι της σεζόν που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της και στις τρεις διοργανώσεις.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

Super League

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