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Έβγαζε... μάτια ο Κέλερ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Ο 29χρονος Γερμανός μέσος εντυπωσίασε στο φιλικό της ΑΕΚ επί του Απόλλωνα

Τον νέο της ηγέτη στο πρόσωπο του Σβεν Κέλερ φαίνεται να βρίσκει η ΑΕΚ. Ο 29χρονος Γερμανός κεντρικός χαφ ξεχώρισε… σαν τη μύγα μεσ' το γάλα στο νικηφόρο φιλικό των κιτρινοπρασίνων σε βάρος του Απόλλωνα (3-0), το περασμένο Σάββατο, δείχνοντας πως εάν συνεχίσει στα ίδια υψηλά επίπεδα απόδοσης, τότε θα γίνει παίκτης-βαρόμετρο για το συγκρότημα του Σεγιές. Από τα πόδια του Κέλερ, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο, περνούσε σχεδόν όλο το παιχνίδι της ΑΕΚ, βοηθώντας τα μέγιστα τόσο ανασταλτικά, όσο και δημιουργικά. Ο Μπάγιτς πέτυχε δύο γκολ, ενώ το τρίτο σημείωσε ο Αντερέγκεν, με τους δύο φορ της ΑΕΚ να βρίσκονται σε συνεχή αγωνιστική άνοδο και να βλέπουν δίχτυα.

Γενικά, η ΑΕΚ πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και δεν είναι υπερβολή αν λέγαμε πως το τελικό 3-0 φαντάζει λίγο με βάση τις ξεκάθαρες ευκαιρίες που δημιούργησε στα δύο ημίχρονα. Φάνηκε πως κατά τη διάρκεια της διακοπής έγινε καλή δουλειά, με τους νεοφερμένους να καλύπτουν το χαμένο έδαφος.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τους Παλεάρι, Εκπολό, Όλιβαν, Βαν Ντε Χορν, Μιλίτσεβιτς, Κέλερ, Ρέπας, Πάνκοφ, Ιβάνοβιτς, Ναούμ και Μπάγιτς. Ο Όλιβαν έγινε αναγκαστική αλλαγή και αντικαταστάθηκε από τον Μιραμόν. Στην επανάληψη αγωνίστηκαν οι Άδωνη, Σαμπορίτ, Λέδες, Μράμπτι, Π. Ιωάννου, Λαγιούνι και Αντερέγκεν.

Όσκαρ ατυχίας για τον Τσακόν. Ο παίκτης νιώθει ενοχλήσεις σε μία βίδα που του έχει τοποθετηθεί και θα απουσιάσει σίγουρα από το ματς με την Ομόνοια Αραδίππου, όπως και ο Αμίν.

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