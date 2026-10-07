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Mπαίνουν στη μάχη ΑΕΚ και Κεραυνός

ΓΗΠΕΔΟ

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Ώρα Ευρώπης για τις ομάδες μας

Τις πρώτες τους μάχες στο FIBA Europe Cup δίνουν απόψε (19:00) Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός. Κάνουν αρχή με εντός έδρας παιχνίδι, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να μπουν οι βάσεις για διάκριση.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα υποδεχθεί στο «Κίτιον» τη γερμανική Βούρτζμπουργκ, ενώ στον 4ο όμιλο συμμετέχουν επίσης oι Τάρτου Ούλικουλ (Εσθονία), ΜΖΤ Σκόπια (B. Mακεδονία), Τζίκι Βαρσοβίας (Πολωνία) και Ηρακλής Θεσσαλονίκης.

Η ομάδα του Στροβόλου θα αντιμετωπίσει στο «Κώστας Παπαέλληνας» την Πάρνου Εσθονίας, σε έναν όμιλο (5ο) στον οποίο βρίσκονται επίσης οι Νίτρα Μπλου Γουίνγκς (Σλοβακία), Κινγκ Στσέτσιν (Πολωνία), BC Βιέννη (Αυστρία) και Σλουκ Νανσί (Γαλλία).

 

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