Μόνο η Ανόρθωση

Για τον Μάουρο Καμορανέζι δημιουργείται ένα ασυνήθιστο στατιστικό, μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της ΑΕΚ, καθώς για τον 49χρονο είναι η δεύτερη κυπριακή ομάδα, στην οποία θητεύει μόλις για δύο παιχνίδια.

Θυμίζουμε ότι είχε έρθει τον Οκτώβριο του 2024 στο νησί αναλαμβάνοντας την Καρμιώτισσα, στον πάγκο της οποίας βρέθηκε μόλις για δύο παιχνίδια, προτού μετακομίσει στην Ανόρθωση.

Στην ομάδα της Αμμοχώστου έκατε μέχρι τον Απρίλιο του 2025, για να επιστρέψει ξανά τον Φεβρουάριο του 2026 για να ολοκληρώσει την περσινή περίοδο. Συνολικά, στις δύο θητείες του στην Ανόρθωση, οδήγησε την «Κυρία» σε 44 παιχνίδια.