Φαν ντερ Χορν και με υπογραφή!
ΓΗΠΕΔΟ
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Ολοκληρώθηκε κι επισήμως η μεταγραφή του Μάικ Φαν ντερ Χορν στην ΑΕΚ!
Η ομάδα της Λάρνακας, η οποία προχθές Τρίτη (23/6) ανακοίνωσε την κατ' αρχήν συμφωνία με τον έμπειρο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ενημέρωσε ότι ο ποδοσφαιριστής πέρασε επιτυχώς από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του.
Θυμίζουμε πως ο 33χρονος αγωνιζόταν την τελευταία πενταετία στην Ουτρέχτη έχοντας γεμάτες σεζόν στην Eredivisie ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε σε Άγιαξ και Σουόνσι.
Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:
Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση Oλλανδού κεντρικού αμυντικού Mike van der Hoorn για τα επόμενα 2 χρόνια.
Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.
H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.