Φαν ντερ Χορν και με υπογραφή!

Ολοκληρώθηκε κι επισήμως η μεταγραφή του Μάικ Φαν ντερ Χορν στην ΑΕΚ!

Η ομάδα της Λάρνακας, η οποία προχθές Τρίτη (23/6) ανακοίνωσε την κατ' αρχήν συμφωνία με τον έμπειρο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, ενημέρωσε ότι ο ποδοσφαιριστής πέρασε επιτυχώς από ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του.

Θυμίζουμε πως ο 33χρονος αγωνιζόταν την τελευταία πενταετία στην Ουτρέχτη έχοντας γεμάτες σεζόν στην Eredivisie ενώ προηγουμένως αγωνίστηκε σε Άγιαξ και Σουόνσι.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

Η AEK LARNACA FC LTD είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση Oλλανδού κεντρικού αμυντικού Mike van der Hoorn για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια υπόγραψε τα σχετικά συμβόλαια.

H oικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.