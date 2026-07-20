Οι έδρες των ομάδων - Δηλώθηκε το Τσίρειο

Στάδιο ΑΕΚ Αρένα: ΑΕΚ Λάρνακας, Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ: ΑΕΛ Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο «Vitex Αμμόχωστος Επιστροφή»: Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου

Στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος»: Ανόρθωση Αμμοχώστου,

Στάδιο ΓΣΠ: ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο «Κατωκοπιά–Επιστροφή/Γλαύκος Κληρίδης»: ΑΛΣ Ομόνοια 29ης Μαΐου

Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης»: Πάφος F.C.

*Τσίρειο Στάδιο: Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, KRASAVA E.N.Y.

*Σε περίπτωση που το Τσίρειο Στάδιο δεν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες μέχρι την έναρξη του Πρωταθλήματος, η Καρμιώτισσα θα αγωνιστεί στο Στάδιο του Εθνικού Άχνας και η Krasava E.N.Y. στο Στάδιο «Vitex Αμμόχωστος Επιστροφή».

Όπως έχει ήδη ανακοινώθει, η κλήρωση της Cyprus League by Stoiximan 2026 - 2027θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 11:00 το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.