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Υποψιασμένη και με... ίδια συνταγή

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Υποψιασμένη και με... ίδια συνταγή

Xωρίς κανένα περιθώριο για... λάθος

Μετρούν αντίστροφα στην ΑΕΚ για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι της χρονιάς. Η προετοιμασία των κιτρινοπράσινων εισήλθε στην τελική της ευθεία ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (23/07, 19:30) με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League. Το συγκρότημα του Καμορανέζι θα επιδιώξει να κερδίσει τους Ισραηλινούς, έτσι ώστε να ανακτήσει προβάδισμα πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού που θα γίνει σε ουδέτερο γήπεδο, στη Ρουμανία, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη γειτονική χώρα.

Οι κιτρινοπράσινοι καλούνται να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι θα αποφύγουν την καυτή έδρα των Ισραηλινών, έτσι ώστε να περάσουν στον επόμενο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, με φόντο την είσοδό τους στη League Phase για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Φέτος η ΑΕΚ δεν έχει κανένα περιθώριο λάθους εάν θέλει να συνεχίσει το ευρωπαϊκό της οδοιπορικό τουλάχιστον μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Εξού και το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης θεωρείται άκρως καθοριστικό για τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Άλλωστε, η καλή αρχή είναι το ήμισυ του παντός.

Σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζει ο Ιταλοαργεντινός προπονητής της ομάδας. Από όσα έδειξε στο τελευταίο φιλικό τεστ με τον Απόλλωνα, αναμένεται να παρατάξει τους Παρασκευά, Μιραμόν ή Εκπολό, Πηλέα, Βαν ντε Χορν, Μιλίτσεβιτς, Χ. Κυριάκου, Ρέπα, Ιβάνοβιτς, Λαγιούνι και Μπάγιτς. Για τη θέση «9» δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όσον αφορά την παρουσία του Βόσνιου φορ, καθότι ο Αντερέγκεν ακόμα βρίσκεται πολύ πίσω από πλευράς φυσικής κατάστασης, δεν έκανε προετοιμασία λόγω συσσωρευμένης κόπωσης (αυτό τουλάχιστον λέχθηκε από επίσημα χείλη), ενώ δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής στα τέσσερα φιλικά παιχνίδια που έδωσε η ομάδα.

Εορταστικό σκηνικό

Την περασμένη Παρασκευή έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός για τη νέα σεζόν, ενώ ακολούθως, μέσα σ΄ ένα εορταστικό σκηνικό που στήθηκε πίσω από την ανατολική εξέδρα του «ΑΕΚ Αρένα», έγινε η επίσημη παρουσίαση του ρόστερ και των νέων εμφανίσεων, με τους ποδοσφαιριστές να μοιράζουν αυτόγραφα στους φίλους της ομάδας. Στις 18 Ιουλίου η ΑΕΚ συμπλήρωσε 32 χρόνια ζωής, ταυτόχρονα όμως συμπλήρωσε και 102 χρόνια ιστορίας που κουβαλούν τα σωματεία που ενοποιήθηκαν, ΕΠΑ και ΠΟΛ.

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