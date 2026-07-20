Βαλίτσες για Λετονία ή Αυστρία θα φτιάξει η ΑΕΚ αν περάσει το εμπόδιο της Μπεϊτάρ

Η ΑΕΚ Λάρνακας έχει υψηλό εμπόδιο στον 2ο προκριματικό αφού θα παίξει με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

Εφόσον υπερπηδήσει το δύσκολο εμπόδιο της Ισραηλινής ομάδας, θα κληθεί να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Λιεπάγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία).

Ελπίζει λοιπόν να φτιάξει βαλίτσες με προορισμό είτε τη Λετονία είτε την Αυστρία. Ο πρώτος αγώνας θα είναι εντός (06/08) και η ρεβάνς στις 13 Αυγούστου εκτός έδρας.