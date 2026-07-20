(ΒΙΝΤΕΟ) After Derby: Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου και η άφαντη προηγούμενη
ΓΗΠΕΔΟ
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Χριστόφορος Χριστοφή και Αντρέας Ψάλτης σχολιάζουν την δίκαιη επικράτηση της Ισπανίας στον τελικό του Μουντιάλ, την άφαντη Αργεντινή, το τέλος του Μέσι αλλά και τα... δικά μας που ξεκινούν.
Στο τελευταίο επεισόδιο που αφορά το Μουντιάλ, μιλάμε για τον κακό ποιοτικά τελικό στο Νιού Τζέρσι, το last dance του Μέσι, την σπαστικά καλή Ισπανία του Ρόδρι αλλά και τους υποψήφιους για την επόμενη Χρυσή Μπάλα.
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