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Έκλεισε και τυπικά το θέμα με Φαν ντερ Χορν

ΓΗΠΕΔΟ

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Έκλεισε και τυπικά το θέμα με Φαν ντερ Χορν

Ενισχύει και επίσημα το ρόστερ της ΑΕΚ

Συνέχεια ανακοινώσεων στην ΑΕΚ, καθώς οριστικοποιήθηκε και το θέμα ένταξης του Φαν ντερ Χορν στο ρόστερ της ομάδας. 

Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει:

Η AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Mike van der Hoorn για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Mike van der Hoorn ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της FC Utrecht (21 συμμετοχές, 1 γκολ) και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον Ajax Amsterdam, με τη φανέλα του οποίου πραγματοποίησε 49 συμμετοχές και σημείωσε 4 γκολ. Ακολούθως αγωνίστηκε στην Αγγλία με τη Swansea City, με την οποία κατέγραψε 125 συμμετοχές και σκόραρε 6 γκολ, αγωνιζόμενος τόσο στην Premier League όσο και στην Championship, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία για λογαριασμό της Arminia Bielefeld, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές στην Bundesliga. Τα τελευταία πέντε χρόνια επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της FC Utrecht, με την οποία πραγματοποίησε 215 συμμετοχές και σκόραρε 9 γκολ.

Συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα μετρά περισσότερες από 400 συμμετοχές σε Ολλανδία, Αγγλία και Γερμανία.

Είναι διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Ολλανδίας (13 συμμετοχές, 1 γκολ).

 

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