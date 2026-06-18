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Προσωπικότητα, ανταπόκριση και όλα τα εργαλεία…

ΓΗΠΕΔΟ

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Προσωπικότητα, ανταπόκριση και όλα τα εργαλεία…

Ο Τσάβι Ρόκα κινήθηκε ξανά σε μία θεωρητικά safe επιλογή για τον πάγκο της ΑΕΚ…

Όπως έκανε με τον Ραν Μπεν Σιμόν, τον Μπεργκ για παράδειγμα, ή ακόμα και με τον Ροθάδα. Με την ελπίδα αυτή την φορά, ο Μάουρο Καμορανέζι να στεριώσει στην «Αρένα». Ίδωμεν…

Εποχή… Μάουρο Καμορανέζι λοιπόν στην ΑΕΚ με τον Ιταλό να μετακομίζει από το «ΠΑΠ» στην «Αρένα» για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λάρνακας.

Ο Τσάβι Ρόκα ποντάρει στην προσωπικότητα του Ιταλού ο οποίος απ΄όταν ποδοσφαιριστής, αποτελούσε τον ηγέτη στα αποδυτήρια της εκάστοτε ομάδας. Ο Καμορανέζι έδειξε πολύ καλό έργο στην Ανόρθωση. Με τις δυσκολίες σε όλα τα επίπεδα να «χτυπού« κόκκινο κατάφερε να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο ενώ δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός πως ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα της διοίκησης της «Κυρίας» γνωρίζοντας πως είχε ένα δύσβατο δρόμο να διαβεί.

Στην ΑΕΚ, προφανώς ο πήχης έχει μπει πολύ πιο ψηλά. Ωστόσο θα καλεστεί να φτιάξει και να δουλέψει μία ομάδα χωρίς τους περιορισμούς που είχε στην Ανόρθωση.

Ο Καμορανέζι, ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα της ΑΕΚ και είναι έτοιμος να παρουσιάσει μία ομάδα που θα μοιάζει με τον ίδιο… Με πνεύμα νικητή.

ΨΑΛ

 

 

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ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΕΚ

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