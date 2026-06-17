Ανακοίνωσε Μάουρο Καμορανέζι η ΑΕΚ!

Η ανακοίνωση της ομάδας της Λάρνακας:

Η ΑΕΚ LARNACA FC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αργεντινοϊταλό Mauro Camoranesi για την θέση του προπονητή της ποδοσφαιρικής μας ομάδας. Η συμφωνία είναι διάρκειας ενός χρόνου.

Ο 49χρονος (04/10/1976) Mauro Camoranesi πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων σε Hellas Verona, Juventus και VfB Stuttgart, ενώ κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 με την Εθνική Ιταλίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας ξεκίνησε την προπονητική του πορεία στο Μεξικό με την Coras de Nayarit. Ακολούθησαν θητείες στην Αργεντινή με την Club Atlético Tigre, στο Μεξικό με την Cafetaleros de Chiapas, στη Σλοβενία με τις NK Tabor Sežana και NK Maribor, στη Γαλλία ως μέλος του τεχνικού επιτελείου της Olympique Marseille, καθώς και στη Μάλτα με την Floriana FC.

Από τα μέσα της αγωνιστικής περιόδου 2024/25 εργάστηκε στην Κύπρο, αρχικά στην Καρμιώτισσα και στη συνέχεια σε δύο διαφορετικές θητείες στην Ανόρθωση.

Η οικογένεια της ΑΕΚ τον καλωσορίζει και του εύχεται κάθε επιτυχία.