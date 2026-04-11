Από νωρίς στον καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού του Μ. Σαββάτου (11/04)
ΓΗΠΕΔΟ
Χωρίς ντόπια δράση αλλά με μπόλικη από τον διεθνή χώρο.
Cytavision 3
14:30 Άρσεναλ - Μπόρνμουθ
17:00 Μπρέντφορντ - Έβερτον
19:30 Λίβερπουλ - Φούλαμ
Cytavision 4
16:00 Κάλιαρι - Κρεμονέζε
19:00 Μίλαν - Ουντινέζε
21:45 Αταλάντα - Γιουβέντους
Cytavision 5
14:30 Τένις: ATP 1000 - Monte Carlo
Cytavision 6
12:00 Ράλι Κροατίας
Cytavision 7
17:00 Μπέρνλι - Μπράιτον
22:30 Εστρέλα - Σπόρτινγκ
Cytavision 8
16:00 Τορίνο - Βερόνα
19:30 Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ
22:00 Σεβίλλη - Ατλέτικο
Cablenet Sports 1
21:00 Σεντ Ετιέν - Ντανκέρκ
Cablenet Sports 2
20:00 Οσέρ - Ναντ
22:05 Ρεν - Ανζέ
Cablenet Sports 3
19:45 Σπάρτα Ροτ. - Αϊντχόφεν
22:00 Χεράκλες - Άγιαξ
Novasports Prime
19:30 Ζανκτ Παουλί - Μπάγερν
Novasports 2
16:30 Βόλφσμπουργκ - Άιντραχτ
Novasports 3
16:30 Ντόρτμουντ - Λεβερκούζεν
Novasports 4
16:30 Χάιντενχαϊμ - Ουνιόν Βερ.
Novasports 5
16:30 Λειψία - Γκλάντμπαχ