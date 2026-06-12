Η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (12/06)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Sigma
05:00 Μundial: Νότια Κορέα – Τσεχία
22:00 Μundial: Καναδάς – Βοσνία/Ερζεγοβίνη
15:20 Μundial: Νότια Κορέα – Τσεχία (E)
Cytavision 5
12:00 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch
14:00 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch
16:00 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch
18:00 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch
Cytavision 7
15:30 48η Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
12:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart
14:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart
16:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart
18:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart
Novasports Prime
12:00 Τένις: WTA 250 - Hertogenbosch
Novasports 6
13:30 Τένις: WTA 500 - London
Cablenet Sports 2
21:00 Μπάσκετ: Bαλένθια - Χουβεντούτ