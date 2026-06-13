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Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/06)

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/06)

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ERT Cosmos

18:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

SIGMA

10:30 Μουντιάλ: ΗΠΑ – Παραγουάη (E)

22:00 Μουντιάλ: Κατάρ – Ελβετία

01:00 Μουντιάλ: Βραζιλία - Μαρόκο

04:00 Μουντιάλ: Αϊτή - Σκωτία

Cytavision 5

16:00 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch

18:00 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch

Cytavision 6

13:00 WRC Italy - Race 1

Cytavision 8

13:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart

15:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart

Novasports Start

12:00 Τένις: WTA 250 - Hertogenbosch

Novasports 6

15:30 Τένις: WTA 500 - London

Cablenet Sports 2

21:00 Μπάσκετ: Τενερίφη - Μπαρσελόνα

Κατηγορίες

TV

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