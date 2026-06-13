Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της ημέρας (13/06)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ERT Cosmos
18:00 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
SIGMA
10:30 Μουντιάλ: ΗΠΑ – Παραγουάη (E)
22:00 Μουντιάλ: Κατάρ – Ελβετία
01:00 Μουντιάλ: Βραζιλία - Μαρόκο
04:00 Μουντιάλ: Αϊτή - Σκωτία
Cytavision 5
16:00 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch
18:00 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch
Cytavision 6
13:00 WRC Italy - Race 1
Cytavision 8
13:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart
15:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart
Novasports Start
12:00 Τένις: WTA 250 - Hertogenbosch
Novasports 6
15:30 Τένις: WTA 500 - London
Cablenet Sports 2
21:00 Μπάσκετ: Τενερίφη - Μπαρσελόνα