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Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/06)

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/06)

Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (14/06)

SIGMA

20:00 Μουντιάλ: Γερμανία - Κουρασάο

23:00 Μουντιάλ: Ολλανδία - Ιαπωνία

02:00 Μουντιάλ: Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ

05:00 Μουντιάλ: Σουηδία - Τυνησία

OMEGA 

15:45 Grand Prix Ισπανίας

Cytavision 5

15:30 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch

Cytavision 6

12:50 WRC Italy - Race 2

Cytavision 8

15:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart

Novasports Start

13:00 Τένις: WTA 250 - Hertogenbosch

Novasports 6

15:30 Τένις: WTA 500 - London

Cablenet Sports 2

21:00 Μπάσκετ: Χουβεντούτ - Bαλένθια

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