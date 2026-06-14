Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/06)
ΓΗΠΕΔΟ
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Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (14/06)
SIGMA
20:00 Μουντιάλ: Γερμανία - Κουρασάο
23:00 Μουντιάλ: Ολλανδία - Ιαπωνία
02:00 Μουντιάλ: Ακτή Ελεφαντοστού - Εκουαδόρ
05:00 Μουντιάλ: Σουηδία - Τυνησία
OMEGA
15:45 Grand Prix Ισπανίας
Cytavision 5
15:30 Tένις: ATP 250 - Hertogenbosch
Cytavision 6
12:50 WRC Italy - Race 2
Cytavision 8
15:00 Tένις: ATP 250 – Stuttgart
Novasports Start
13:00 Τένις: WTA 250 - Hertogenbosch
Novasports 6
15:30 Τένις: WTA 500 - London
Cablenet Sports 2
21:00 Μπάσκετ: Χουβεντούτ - Bαλένθια