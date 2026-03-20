Οι μεταδόσεις σήμερα (20/3)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 20/3
Cytavision 1
19:00 Oμόνοια Αρ. - Ένωση
Cytavision 3
22:00 Μπόρνμουθ - Μάντσεστερ Γ.
Cytavision 4
19:30 Κάλιαρι - Νάπολι
21:45 Tζένοα - Ουντινέζε
Cytavision 5
17:00 Τένις: ATP 1000 Miami
Cytavision 8
22:00 Βιγιαρεάλ - Ρεάλ Σοσιεδάδ
Novasports 2
19:30 Καρλσρούη - Γκρόιτερ Φιρτ
Novasports 3
21:30 Mπάσκετ: Λειψία - Χόφενχαϊμ
Novasports 4
20:00 Mπάσκετ: Ζαλγκίρις - Ρεάλ
Novasports 5
21:45 Mπάσκετ: Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Novasports 6
17:00 Τένις: WTA 1000 Miami
Novasports Start
19:45 Mπάσκετ: Φενερμπαχτσέ - Αρμάνι
Novasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
Cablenet 2
21:45 Λανς – Άνγκερς