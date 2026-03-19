Τεράστια αγωνία για Καμπρέρα - Στο γόνατο το πρόβλημα!

Ο Αργεντίνος αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού λίγο πριν το φινάλε του αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής αλλαγής, βγήκε εκτός γηπέδου με δάκρυα στα μάτια.

Πλέον, γίνεται αντιληπτό πως επικρατεί μεγάλη αγωνία ενόψει των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ροθάδα σημείωσε πως το πρόβλημα είναι στο γόνατο!

Η τοποθέτησή του:

«Ένιωσε κάτι στο γόνατο. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό. Είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής».