Έσοδα και προσέλευση ρεκόρ τη σεζόν 2024/25 στη La Liga

Αυτό αναφέρει η ήδη δημοσιευμένη οικονομική έκθεση της UEFA για τη σεζόν 2024/25, με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα soccerex να αναλύει τα δεδομένα της Ισπανίας.

Σημειώνει στα έσοδα υπήρξε αύξηση 8,1% σε σχέση με την περασμένη και είναι τα υψηλότερα στην ιστορία του πρωταθλήματος. Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προέρχεται από την εμπορική πλευρά, παράλληλα με τη συνεχιζόμενη επιστροφή των γεμάτων σταδίων σε όλη την Ισπανία.

Tα εμπορικά έσοδα έχουν πλέον ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, ξεπερνώντας το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ αυτή τη φορά.

