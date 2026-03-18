Οι μεταδόσεις σήμερα (18/3)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τετάρτη 18/3
Cytavision 2
15:30 Καρμιώτισσα - Αγία Νάπα
Cytavision 3
19:45 Μπαρσελόνα - Νιούκασλ
22:00 Λίβερπουλ - Γαλατάσαραϊ
Cytavision 4
15:00 Υοuth League: Ρεάλ - Σπόρτινγκ
22:00 Τότεναμ - Ατλέτικο
Cytavision 5
17:00 Τένις: ATP 1000 Miami
Cytavision 6
17:00 Υοuth League: Ίντερ - Μπενφίκα
22:00 Μπάγερν - Αταλάντα
Cytavision 7
15:00 23η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Novasports 6
18:00 Τένις: WTA 1000
Novasports Start
19:00 Mπάσκετ: Μπεσίκτας – Τρέντο