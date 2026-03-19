Ροθάδα: «Θα μπορούσαμε να έχουμε λιγότερες κίτρινες, ευχαριστημένος από την προσπάθεια»

Διαβάστε όσα είπε ο Χάβι Ροθάδα μετά το τέλος του αγώνα της ΑΕΚ με την Κρίσταλ Πάλας και τον αποκλεισμό στους «16» του Conference League...

Για τον αγώνα: «Μόνο ευχαριστημένος μπορώ να είμαι από την προσπάθεια κόντρα σε ένα μεγάλο αντίπαλο. Είχαμε τις στιγμές μας αλλά δεν μας βγήκε όπως θα θέλαμε το ματς. Έχουμε ενώπιον μας ένα μεγάλο παιχνίδι στην πρεμιέρα των πλέι οφ με το ΑΠΟΕΛ».

Ήταν το κλειδί η αποβολή του Σαμπορίτ; «Νομίζω πως ναι. Ήταν καθοριστικό σημείο και δεν ξέρω αν θα δικαιολογήσω κάτι τέτοιο. Ήταν η στιγμή που είχαμε το μομέντουμ. Έντεκα εναντίον έντεκα θα είχαμε περισσότερες πιθανότητες. Γενικότερα θα μπορούσαμε να έχουμε λιγότερες κίτρινες. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο για τον διαιτητή».

Πιστεύει ότι μπορεί να ανατρέψει το -8 από την Ομόνοια; «Πρώτα σκεφτόμαστε την κατάσταση του Έντσο. Επικεντρωνόμαστε στο ΑΠΟΕΛ και τίποτε άλλο».

Για τον τραυματισμό του Καμπρέρα: «Ένιωσε κάτι στο γόνατο. Ελπίζουμε να μην είναι σοβαρό. Είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής».

