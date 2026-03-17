Οι μεταδόσεις σήμερα (17/3)
ΓΗΠΕΔΟ
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα 17/3
Cytavision 3
19:45 Σπόρτινγκ - Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι - Ρεάλ Μαδρίτης
Cytavision 4
15:00 Υοuth: Ατλέτικο - Μπριζ
22:00 Τσέλσι - Παρί Σεν Ζερμέν
Cytavision 6
17:00 Υοuth: Βιγιαρεάλ - Παρί ΣΖ
22:00 Άρσεναλ - Λεβερκούζεν
Novasports Prime
17:00 Μπάσκετ: Χάποελ - Παρίς
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Novasports 4
21:00 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Ντουμπάι
Novasports 5
20:30 Μπάσκετ: Μπουργκ - Τσεντεβίτα
Novasports Start
18:00 Mπάσκετ: Μπακσασεχίρ - Κλουζ