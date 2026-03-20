Αποθέωσε την ΑΕΚ - «Υποκλίνομαι, το βούρκωμα όλων και τα συγχαρητήρια του Γκλάσνερ»

Ο διοικητικός παράγοντας της ομάδας της Λάρνακας, έγραψε στην σελίδα του μετά το παιχνίδι στην «Αρένα»:

Αχ Βρε ΑΕΚ

Συγκλονιστική, ανεπανάληπτη υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων.

210 και πλέον λεπτά. Μια άνιση μάχη που τελικά χάθηκε. Το βούρκωμά στα αποδυτήρια και τα θερμά συγχαρητήρια που μας μοίρασε ο Γκλασνερ λένε την εικόνα της επικής, της κολοσσιαίας προσπάθειας που έγινε.

Υποκλίνομαι μπροστά στους ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγεσία και όλους στο οικοδόμημα της ΑΕΚ που μας έκαναν ακόμα μια φορά περήφανους.

Η χρονιά συνεχίζεται. Η προσπάθεια θα ενταθεί. Υπάρχουν ακόμα πολλά επεισόδια. Ας μείνουμε όλοι συντονισμένοι.