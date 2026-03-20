Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Europa League

Συνεχίζουν στους «8» Πόρτο και Άστον Βίλα! Οι «δράκοι» πήραν ακόμη μια νίκη απέναντι στην Στουτγκάρδη (2-0), ενώ η ομάδα του Μπέρμπιγχαμ «δίπλωσε» τη Λιλ επικρατώντας με το ίδιο σκορ (2-0).

Οι «δράκοι» συνεχίζουν με σπασμένα φρένα! Δίχως να αντιμετωπίσει δυσκολίες και με «αβάντζο» τη νίκη από τη Γερμανία, η Πόρτο, δεν είχε κανένα πρόβλημα να κερδίσει ξανά την Στουτγκάρδη 2-0 και να προκριθεί στα προημιτελικά του Europa League, όπου την περιμένει η Νότιγχαμ Φόρεστ! Ο Γουίλιαμ Γκόμες στο 27' το 1-0 για την ομάδα του Φαριόλι, ο Φρόχολντ στο 72' διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Πρόκριση και για την Άστον Βίλα απέναντι στη Λιλ! Η ομάδα του Ουνάι Έμερι, μετά το 1-0 στη Γαλλία ολοκλήρωσε το «ντουμπλάρισμα» και επικράτησε 2-0 της γαλλικής ομάδας στο Μπέρμιγχαμ. Μετά από ένα στείρο πρώτο μέρος, η Βίλα προηγήθηκε στο 57' με το γκολ του ΜακΓκίν, ενώ στο στο 85' την σφραγίδα της πρόκρισης έβαλε ο Λίον Μπέιλι.

Το πρόγραμμα της ημέρας:Λιόν - Θέλτα 0-2 (σύνολο 1-3)

(61' Ρουέδα, 90'+2' Γιουτγκλά)

Φράιμπουργκ – Γκενκ 5-1 (σύνολο 5-2)

(19' Γκίντερ, 25' Ματάνοβιτς, 53' Γκρίφο, 56' Σουζούκι, 79' Έγκεσταϊν - 39' Σμετς)

Μίντιλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (0-3 πεν.)

(69' Έρλικ - 40' Ντομίνγκες, 52' Γέιτς)

Άστον Βίλα – Λιλ 2-0 (σύνολο 3-0)

Ρεάλ Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0 (σύνολο 4-1)

Πόρτο – Στουτγκάρδη 2-0 (σύνολο 4-1)

Ρόμα – Μπολόνια 3-4 (σύνολο 4-5)

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Μπράγκα – Μπέτις

Φράιμπουργκ – Θέλτα

Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ

Μπολόνια / Ρόμα – Άστον Βίλα

