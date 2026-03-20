Παναθηναϊκός: Επέστρεψε και προπονείται κανονικά ο Ναν

Ο Κέντρικ Ναν επέστρεψε από την Αμερική και δίνει κανονικά το «παρών» στην προπόνηση του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα (20/3, 21:15).

Ο Αμερικανός άσος αποχώρησε για την πατρίδα του λόγω της κηδείας της γιαγιάς του, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα μετά την ειδική άδεια που εξασφάλισε και είναι κανονικά στην τελευταία προπόνηση του «τριφυλλιού» πριν την αναμέτρηση κόντρα στη σερβική ομάδα.

Ο Ναν μετά το ταξίδι του στις ΗΠΑ ενσωματώθηκε και πάλι με τους «πράσινους» και θα είναι διαθέσιμος για το ματς της 32ης αγωνιστικής της Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα.

Aντίθετα εκτός έμεινε ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

