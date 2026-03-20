AS: «Ο Γιόβιτς απειλεί τη Ράγιο»

Τη Ράγιο Βαγιεκάνο θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στα προημιτελικά του Conference League και οι Ισπανοί ξεχωρίζουν την παρουσία του Λούκα Γιόβιτς στους «κιτρινόμαυρους».

Η επιστροφή του Λούκα Γιόβιτς στη Μαδρίτη, για τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τους «8» του Conference League είναι είδηση στην Ισπανία. Η «AS» σε άρθρο της τονίζει πως ο Σέρβος φορ απειλεί τη Ράγιο, καθώς στην Ελλάδα βρήκε ξανά τη φόρμα του και θυμίζει τον παίκτη για τον οποίο η Ρεάλ έδωσε 60 εκατ. ευρώ να τον αποκτήσει. Επίσης τονίζεται πως δεν είναι ο μόνος σταρ της Ένωσης, καθώς έχει στήριξη κι από άλλους παίκτες, όπως ο Ραζβάν Μαρίν και ο Μπαρνάμπας Βάργκα.Αναλυτικά το κείμενο της «AS»:

«Ο Σέρβος επιθετικός είναι ο σταρ της ΑΕΚ, της αντιπάλου της Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League. Οι παίκτες που τον βοηθούν είναι οι Μαρίν και Βάργκα.

Ο Λούκα Γιόβιτς θα επιστρέψει στη Μαδρίτη για να παίξει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Θα το κάνει φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ, της επόμενης αντιπάλου της Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League. Μετά την αξέχαστη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης (αν και όχι για τα αθλητικά του προσόντα), ο Σέρβος δοκίμασε την τύχη του στη Serie A, με τη Μίλαν και τη Φιορεντίνα, με παρόμοια επιτυχία με την εποχή του στο Μπερναμπέου, αλλά βρήκε το κάλεσμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αδιαμφισβήτητος βασικός για τον συμπατριώτη του Νίκολιτς, ο Γιόβιτς έχει σκοράρει 19 γκολ για την ΑΕΚ αυτή τη σεζόν και θυμίζει την καλύτερη φόρμα του, τη φόρμα που έδειξε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης που οδήγησε στη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Χάρη στην ικανότητα του Γιόβιτς στο σκοράρισμα, την οποία φαινόταν να έχει χάσει πριν από χρόνια, η ΑΕΚ έφτασε στα προημιτελικά της Conference League και βρίσκεται σταθερά στη μάχη για τον τίτλο της ελληνικής Super League, τον οποίο οι Έλληνες δεν έχουν κερδίσει από το 2022-23. Η ΑΕΚ έχει 57 βαθμούς, όσους και οι δύο τελευταίοι πρωταθλητές, ο Ολυμπιακός (με προπονητή τον Μεντιλίμπαρ) και ο ΠΑΟΚ.

Αλλά ο Γιόβιτς δεν είναι μόνος στην ΑΕΚ. Ο σύλλογος με έδρα την Αθήνα είχε μια από τις πιο πολυάσχολες μεταγραφικές περιόδους στην πρόσφατη ελληνική ιστορία το περασμένο καλοκαίρι. Εκτός από τον Σέρβο επιθετικό, υπέγραψε τον Γκρούγιτς από την Πόρτο και εξασφάλισε τον δανεισμό του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας. Ο Γκρούγιτς δεν έχει πάρει τον χρόνο συμμετοχής που ήλπιζε και ο Μάριο δεν θα παίξει εναντίον της Ράγιο Βαγιεκάνο, καθώς δεν είναι δηλωμένος για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, οι μεταγραφές του Βάργκα, ενός επιθετικού που ήρθε από τη Φερεντσβάρος, και του Ραζβάν Μαρίν από την Κάλιαρι έχουν λειτουργήσει άψογα».

