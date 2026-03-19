Το όνειρο έγινε εφιάλτης για τον Παναθηναϊκό, καθώς η Μπέτις επιβεβαίωσε στο χορτάρι την ποιοτική της ανωτερότητα, ανέτρεψε από το πρώτο ημίχρονο το σκορ του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ και πήρε δίκαια όσο και εμφατικά (4-0) την πρόκριση στου «8» του Γιουρόπα Λιγκ όπου θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα.

Αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στο Γιουρόπα Λιγκ με τον Μπενίτεθ στον πάγκο και η πιο οδυνηρή, πλην όμως το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του τριφυλλιού κρίνεται επιτυχημένο από τη στιγμή που βρέθηκε στη συγκεκριμένη φάση μετά από δεκαέξι ολόκληρα χρόνια.

Η υπέρβαση ωστόσο έμεινε μισή, με τη νίκη στην Αθήνα να μην αρκεί απέναντι σε έναν αντίπαλο σαφώς πιο ποιοτικό και με καλύτερη συνοχή.

Η ομάδα της Σεβίλλης εκμεταλλεύτηκε κάθε ευκαιρία που της παρουσιάστηκε στο επιβλητικό «Λα Καρτούχα», επέστρεψε στις νίκες μετά από πέντε ματς και μετά την περυσινή της παρουσία στον τελικό του Κόνφερενς Λιγκ απέναντι στην Τσέλσι, βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «8» του Γιουρόπα Λιγκ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκανε κάποια έκπληξη σε τακτική προσέγγιση και πρόσωπα, με τη μοναδική θέση που «παιζόταν», αυτή του αριστερού στόπερ, να δίνεται στον Ερνάντεθ αντί του Τουμπά. Ο Λαφόν ήταν κάτω από τα δοκάρια, οι Κάτρης, Ινγκασον, Ερνάντεθ στην τριπλέτα των μετόπισθεν, ο Καλάμπρια δεξιά και ο Κυριακόπουλος αριστερά ως φουλ μπακ, οι Ρενάτο και Μπακασέτας δίδυμο στον άξονα και οι Πελίστρι και Ταμπόρδα να πλαισιώνουν τον Τετέι στην πράσινη γραμμή κρούσης.

Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι, πραγματοποίησε αρκετές εκπλήξεις με κυριότερη τη μετατόπιση του δεξιού μπακ/εξτρέμ, Αϊτόρ Ρουιμπάλ, σε θέση δεύτερου επιθετικού στο πλευρό του Κούτσο Ερνάντεζ. Η διάταξη της ισπανικής ομάδας έμοιαζε περισσότερο με 4-4-2, ενώ στο αρχικό σχήμα βρισκόταν τόσο ο Μπεγερίν όσο και (για πρώτη φορά από το Νοέμβριο και το ματς με την Ουτρέχτη όπου είχε τραυματιστεί) ο Σοφιάν Αμραμπατ.

Η Μπέτις μπήκε δυνατά στο ξεκίνημα του αγώνα, όμως ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που έχασε πρώτος τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, μετά από τρομερή κάθετη πάσα του Ρενάτο στον Πελίστρι, με την οποία έβγαλε μόνο του τον Ουρουγουανό με τον Λόπεθ. Ο τελευταίος βγήκε νικητής στο τετ α τετ με τον εξτρέμ του τριφυλλιού (5’).

Ο,τι δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός με τον Πελίστρι, το κατάφερε η Μπέτις στην δική της πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς. Τρία λεπτά αργότερα. Ο Κούτσο Ερνάντεζ έπιασε σουτ από τα 35 μέτρα, η μπάλα τράνταξε το δοκάρι του Λαφόν και ο Ρουιμπάλ πήρε το ριμπάουντ, καλυπτόμενος στο όριο από τον Ινγκασον και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ (1-0).

Το γκολ αυτό έδωσε ψυχολογία στην Μπέτις που απείλησε ξανά με μακρινό σουτ του Φορνάλς το οποίο μπλόκαρε ο Λαφόν με διπλή προσπάθεια (16’), ενώ το πλασέ του Αντονι μετά από γρήγορη μετάβαση των Ισπανών, πέρασε δίπλα απ’ το δοκάρι (29’).

Ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε την κατάσταση μετά το ημίωρο, έχοντας ως στήριγμα τον Τετέι και συμπαραστάτη του τον Ταμπόρδα και απείλησε στο 33’ με τον Ελληνα στράικερ να σουτάρει πάνω στον Λόπεθ.

Δύο λεπτά μετά ο Πελίστρι έφυγε μόνος του από πλάγια δεξιά, αλλά ο βοηθός ανακάλυψε φάουλ και σήκωσε τη σημαία, στερώντας από το τριφύλλι υποσχόμενη ευκαιρία για γκολ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό στο 45’ ο Εζαλζουλί έκανε αρχικά φάουλ στον Καλάμπρια και κατόπιν κλότσησε τη μπάλα στον αέρα ενώ φάνηκε να βρίσκεται σε θέση οφ σάιντ. Η μπάλα… προσγειώθηκε στον Αμραμπατ που έπιασε φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή, αιφνιδιάζοντας τον Λαφόν που έμεινε άγαλμα.

Η μπάλα πήγε στα δίχτυα, οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ο πάγκος διαμαρτυρήθηκαν έντονα, αλλά o VAR δεν παρενέβη και το γκολ μέτρησε από το πουθενά!

Η Μπέτις έκανε το 2-0 στο ιδανικό χρονικό σημείο και οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα των ημιχρόνων με τους Ισπανούς να έχουν προβάδισμα πρόκρισης.

Στην πρώτη τους επίσκεψη προς την εστία του Παναθηναϊκού, οι Ισπανοί πέτυχαν και τρίτο γκολ, με τον Ρουιμπάλ να κερδίζει τη μονομαχία στον αέρα τον Ινγκασον και να βγάζει μόνο του με τον Λαφόν τον Κούτσο Ερνάντεζ που δεν λάθεψε (3-0) στο 53’.

Ο Μπενίτεθ άλλαξε τους κεντρικούς του μέσους Ρενάτο και Μπακασέτα, με Τσιριβέγια και Τσέριν, από τη στιγμή που ο Αμραμπατ δέσποζε στο κέντρο, αλλά τα πράγματα ήταν ήδη πολύ δύσκολα για την ελληνική ομάδα.

Η Μπέτις είχε φέρει το ματς στα μέτρα της και με μία γρήγορη μετάβαση στο 66’ πέτυχε και τέταρτο γκολ, αυτή τη φορά με τον Αντονι (4-0).

Ο Λαφόν δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά σε αυτού του είδους τους αγώνες για να έχεις τύχη χρειάζεται ο τερματοφύλακάς σου να κατεβάσει ρολά. Κι αυτό δεν συνέβη έπ’ ουδενί, με εξαίρεση μία σωτήρια απόκρουση στο 81’ σε τετ α τετ με τον Αντόνι, κι άλλη μία σε σουτ του Εζαλζουλί στο 83’, όταν τα πάντα είχαν κριθεί.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΠΕΤΙΣ (Μανουέλ Πελεγκρίνι / 4-4-2): Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Νατάν, Μπατρά, Ροντρίγκεζ, Άντονι, Φορνάλς (73’ Αλτίμιρα), Αμραμπατ (62’ Ρόκα), Εζαλζουλί (90’ Ρικέλμε), Ρουιμπάλ (62’ Φιντάλγκο), Κούτσο Ερνάντεζ (73’ Αβιλα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-3): Λαφόν, Κάτρης (71’ Τζούρισιτς), Ινγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Ρενάτο (54’ Τσιριβέγια), Μπακασέτας (54’ Τσέριν), Κυριακόπουλος, Πελίστρι (71’ Σφιντέρσκι), Τετέι, Ταμπόρδα (85’ Σιώπης).

sdna.gr