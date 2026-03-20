Επιστρέφει ο πλέον επιδραστικός

Ο Απόλλωνας, ρίχνεται στην μάχη της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος απέναντι στους περσινούς πρωταθλητές και ο στόχος είναι να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία με την Ανόρθωση. Αν συμβεί αυτό στο «Στέλιος Κυριακίδης», τότε η ομάδα της Λεμεσού θα κερδίσει για τρίτη συνεχόμενη φορά φέτος την Πάφο, κάτι που έχει να συμβεί από την περίοδο 2017-2018! Από εκεί και πέρα, ο Αργεντίνος, είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει εκ νέου τους Μόργκαν Μπράουν και Μπράντον Τόμας. Ειδικά ο Ισπανός, αποτελεί τον πλέον επιδραστικό ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα αφού τη φετινή σεζόν μετρά ήδη 8 γκολ και 2 ασίστ, έχοντας στο ενεργητικό του πάνω από 2000 αγωνιστικά λεπτά.