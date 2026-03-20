Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Conference League και ο δρόμος προς τον τελικό

Από τα ζευγάρια που θα κοντραριστούν στα προημιτελικά ξεχωρίζει, προφανώς η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα.

Η UEFA θα γνωστοποιήσει άμεσα τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 16 του ίδιου μήνα.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Σαχτάρ – Άλκμααρ

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

Μάιντς – Στραβούργο

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασβούργο

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

