Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Conference League και ο δρόμος προς τον τελικό
Η φάση των «16» του Conference League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/03), οπότε και έγιναν γνωστά όλα τα εισιτήρια πρόκρισης για την προημιτελική φάση της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.
Από τα ζευγάρια που θα κοντραριστούν στα προημιτελικά ξεχωρίζει, προφανώς η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα.
Η UEFA θα γνωστοποιήσει άμεσα τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 16 του ίδιου μήνα.
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Σαχτάρ – Άλκμααρ
Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ
Μάιντς – Στραβούργο
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα
Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασβούργο
Οι ημερομηνίες έως τον τελικό
Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία
