ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα ζευγάρια των προημιτελικών του Conference League και ο δρόμος προς τον τελικό

Η φάση των «16» του Conference League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/03), οπότε και έγιναν γνωστά όλα τα εισιτήρια πρόκρισης για την προημιτελική φάση της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από τα ζευγάρια που θα κοντραριστούν στα προημιτελικά ξεχωρίζει, προφανώς η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το Κρίσταλ Πάλας-Φιορεντίνα.

Η UEFA θα γνωστοποιήσει άμεσα τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 9 Απριλίου και οι ρεβάνς στις 16 του ίδιου μήνα.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Σαχτάρ – Άλκμααρ

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

Μάιντς – Στραβούργο

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Σαχτάρ ή Άλκμααρ Vs Κρίσταλ Πάλας ή Φιορεντίνα

Ράγιο Βαγιεκάνο ή ΑΕΚ Vs Μάιντς ή Στρασβούργο

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

athletiko.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Tags

ΑΕΚΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

