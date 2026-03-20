Κονούρ: «Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Άμραμπατ»

Μεταγραφικό σενάριο από την Τουρκία συνδέει τους Πειραιώτες με τον Σοφιάν Άμραμπατ, ο οποίος ανήκει στη Φενέρμπαχτσε και αγωνίζεται ως δανεικός στην αποψινή αντίπαλο του Παναθηναϊκού, την Μπέτις.

Ο Άμραμπατ δεσμεύεται με την τουρκική ομάδα έως το 2028 και σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από τον Ολυμπιακό, όσο και από τη Βιγιαρεάλ.

Τη φετινή σεζόν ο 29χρονος διεθνής Μαροκινός μέσος μετράει συνολικά 17 συμμετοχές με 1 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει 73 παρουσίες στην εθνική του ομάδα, όπου είναι συμπαίκτης με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

