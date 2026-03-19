Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας (19/03) – Δράση σε Europa & Conference League και όχι μόνο
ΡΙΚ 1
19:45 ΑΕΚ - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 3
19:45 ΑΕΚ Αθ. - Τσέλιε
22:00 Μπέτις - Παναθηναϊκός
Cytavision 4
19:45 Μίντιλαντ - Νότιγχαμ Φόρεστ
22:00 Ρόμα - Μπολόνια
Cytavision 5
17:00 Τένις: ΑΤP 1000 Miami
Cytavision 6
19:45 Λιόν - Θέλτα
22:00 Άστον Βίλα - Λίλ
Cytavision 7
19:45 Ρακόφ - Φιορεντίνα
22:00 Πόρτο - Στουτγκάρδη
Cytavision 8
16:00 Bόλεϊ: Φενερμπαχτσέ - Σκαντίτσι (Γ)
Novasports 3
21:30 Μπάσκετ: Μπάγερν - Ντουμπάι
Novasports 4
19:00 Μπάσκετ: Βαλένθια - Μπαρτσελόνα
Novasports 5
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Παρτίζαν
Novasports 6
17:00 Τένις: WTA 1000
21:05 Μπάσκετ: Χάποελ Τελ Αβίβ - Βίρτους Μπολόνια
Novasports Start
19:30 Μπάσκετ: Aναντολού Εφές - Μονακό
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Μπασκόνια