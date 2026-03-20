Euroleague: Υποδέχεται στο «T-Center» τον Ερυθρό Αστέρα ο Παναθηναϊκός
Η 32η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώνεται με τέσσερα παιχνίδια, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα στο «Telekom Center Athens».
Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα στο «T-Center» και θέλει να πάρει μόνο τη νίκη. Tο τζάμπολ στην αναμέτρηση θα γίνει στις 21:15.
Νωρίτερα, η Φενερμπαχτσέ θα αναμετρηθεί με την Αρμάνι Μιλάνο (19:45) και η Ζαλγκίρις Κάουνας τη Ρεάλ Μαδρίτης (20:00). Τέλος, στις 21:45 θα ξεκινήσει το Βιλερμπάν-Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
19:45 Φενερμπαχτσέ - Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Ρεάλ Μαδρίτης
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Ερυθρός Αστέρας
21:45 Βιλερμπάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ
