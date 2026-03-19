Κέρδισε Μπασκόνια και… πλεονέκτημα έδρας ο Ολυμπιακός

Μπήκε με ένταση η Μπασκόνια και έπιασε στον ύπνο τον Ολυμπιακό

Με τον Ουόρντ στο «3» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, με τους Ραντζεβίτσιους και Ντόρσεϊ να γράφουν το 2-2 στο ξεκίνημα. Η Μπασκόνια έβγαλε ένταση και ενέργεια, με τους Ομορούγι και Φόρεστ να τρέχουν ένα γρήγορο 8-0 σερί για να δώσουν αέρα 6π. (4-10 στο 2’) στην ισπανική ομάδα και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλεί άρον-άρον τάιμ-άουτ. Ο Μιλουτίνοφ πήρε μπάλες στο ζωγραφιστό, με τον Σέρβο ψηλό να τρέχει προσωπικό σερί 6-0 φέρνοντας το παιχνίδι σε ισορροπία (10-10 στο 4’). Oι παίκτες του Γκαλμπιάτι «έτρεχαν» το γήπεδο (11-14 στο 5’), με τους Πειραιώτες να ανοίγουν το rotation από νωρίς, ωστόσο παρουσιάζονταν πολύ νωθροί στην άμυνα, με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν την διαφορά στο +6 (13-19 στο 6’). Η Μπασκόνια έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +5 (19-24), με τον Ολυμπιακό να εμφανίζεται εκτός πνεύματος αγώνα.

Έβγαλε ένταση ο Ολυμπιακός και πήρε το προβάδισμα με δράστες Μιλουτίνγο και Βεζένκοφ

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου η ισπανική ομάδα διατηρούσε το προβάδισμα της, με τον Καμπαρό να διαμορφώνει το 23-29 στο 12’ και τον Ολυμπιακό να αδυνατεί να βρει επιθετικό ρυθμό. Ο Παπανικολάου έδωσε σκορ με την είσοδο του (28-31 στο 14’), οι «ερυθρόλευκοι» κυκλοφόρησαν την μπάλα σωστά και γρήγορα και πήραν τα ηνία του παιχνιδιού (32-31 στο 16’), «χτυπώντας» μέσα από την ρακέτα. Mιλουτίνοφ και Βεζένκοφ ήταν όλος ο Ολυμπιακός (25π.), με την ομάδα του Γκαλμπιάτι να διατηρεί το ανταγωνιστικό της πρόσωπο (39-40 στο 18’). Οι Πειραιώτες έκλεισαν το πρώτο μέρος στο +1 (41-40), ωστόσο οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπρεπε να αλλάξουν την εικόνα τους για να φτάσουν στη νίκη.

Βρήκε ρυθμό στην επίθεση ο Ολυμπιακός και άνοιξε την διαφορά στο φινάλε του δεκαλέπτου

Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ έδωσαν αέρα 5π. με το καλημέρα του τρίτου δεκαλέπτου (45-40), με τον ομογενή γκαρντ να έρχεται ζεστός από τα αποδυτήρια (9π.) για το +6 του Ολυμπιακού (50-44 στο 22’). Η Μπασκόνια μείωσε στο καλάθι με τους Βιλάρ και Καμπαρό (50-48 στο 23’), με την ομάδα του Γκαλμπιάτι να παίρνει εκ νέου το προβάδισμα, την στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κακές επιλογές επιθετικά (54-55 στο 26’). Ο Βεζένκοφ «χτύπησε» μέσα από την ρακέτα (18π. 58-55 στο 27’), με τον Ομορούγι να απαντά από τα 6.75μ. φέρνοντας το παιχνίδι ξανά σε ισορροπία (58-58). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασαν την ένταση τους στο φινάλε του δεκαλέπτου και με επιμέρους 11-4 στα τελευταία 2’ της περιόδου άνοιξε την διαφορά στο +7 για πρώτη φορά στην αναμέτρηση (69-62).

Η Μπασκόνια άγχωσε τον Ολυμπιακό, «σοβαρεύτηκαν» στο φινάλε και πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Με γκολ-φάουλ του Ταϊρικ Τζόουνς μπήκε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τους «ερυθρόλευκους» να δίνουν για πρώτη φορά διψήφια τιμή στο προβάδισμα τους (+10, 72-62). Η Μπασκόνια βρήκε σκορ από τον Βιλάρ μέσα από την ρακέτα, με τον Ταϊρικ Τζόουνς να βγάζει ένταση προσφέροντας θέαμα για το +9 (75-66 στο 34'). Ο Πίτερς με τρίποντο έφερε τους Πειραιώτες στο +11 (80-69 στο 35'), με τους Σίμονς και Ντιακιτέ να βάζουν ξανά πίεση στον Ολυμπιακό μειώνοντας στο -6 (80-74 στο 36΄). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχε καθαρίσει την υπόθεση νίκη, ο Βεζένκοφ αστόχησε σε... πέναλτι από την γωνία, με τον Καμπαρό να ρίχνει την διαφορά στο -4 (82-78) στο 37'. Ο Φουρνιέ βρήκε χώρο και έδωσε λύση στους Πειραιώτες (84-78 στο 38'), με τον Φόρεστ να αστοχεί σε τρίποντο που θα έφερνε την διαφορά στο σουτ. Τζόουνς και Φουρνιέ έγραψαν το 87-78 περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος με τον Ολυμπιακό να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη, έστω και με αρκετό άγχος, βάζοντας γερές βάσεις για το πλεονέκτημα έδρας.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80.

sdna.gr