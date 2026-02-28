Οι μεταδόσεις σήμερα (28/2)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Σάββατο 28/2
EPT World Cyprus
19:00 Στίβος: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Cytavision 1
14:00 Καρμιώτισσα - ΠΑΕΕΚ
17:00 ΑΕΛ - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
16:00 Εθνικός Άχνας - Ομόνοια Αρ.
Cytavision 3
14:30 Μπόρνμουθ - Σάντερλαντ
17:00 Λίβερπουλ - Γουέστ Χαμ
19:30 Λιντς - Μαντσεστερ Σίτι
Cytavision 4
16:00 Κόμο - Λέτσε
19:00 Βερόνα - Νάπολι
21:45 Ίντερ - Τζένοα
Cytavision 5
17:00 Tένις: ATP 500 – Dubai
Cytavision 6
10:00 Moto GP – Σπριντ
17:00 Mπέρνλι - Μπρέντφορντ
20:00 Κηφισιά - Λεβαδειακός
Cytavision 7
17:00 Νιούκασλ - Έβερτον
22:00 Οβιέδο - Ατλέτικο
Cytavision 8
17:15 Μπαρσελόνα - Βιγιαρεάλ
23:00 Tένις: ATP 250 – Santiango
Cablenet Sports 1
18:00 Ανόρθωση - Ένωση
Cablenet Sports 2
15:00 Ρεντ Σταρ - Λε Μανς
18:00 Ρεν - Τουλούζ
20:00 Μονακό - Ανζέ
22:05 Χάβρη - Παρί ΣΖ
Cablenet Sports 3
19:45 Άλμελο - Αϊντχόφεν
Novasports Prime
19:30 Ντόρτμουντ - Μπάγερν
Novasports 2
16:30 Βέρντερ - Χάιντενχαϊμ
19:30 Ατρόμητος - Παναιτωλικός
Novasports 3
16:30 Λεβερκούζεν - Μάιντς
21:30 Γκρόιτερ Φιρτ - Σάλκε
Novasports 5
16:30 Χόφενχαϊμ - Ζανκτ Παουλί
Novasports 6
16:30 Γκλάντμπαχ - Ουνιόν Βερ.