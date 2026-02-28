ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με... οδηγό τον Κέιν η Μπάγερν «κλείδωσε» τον τίτλο στη Βεστφαλία

O Άγγλος επιθετικός ήταν και πάλι πρωταγωνιστής σε ακόμη μία νίκη των Βαυαρών.

Πρωταθλήτρια Γερμανίας θα πρέπει να λογίζεται η Μπάγερν Μονάχου.

Με... οδηγό τον Χάρι Κέιν οι «Βαυαροί» έκαναν την ανατροπή στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», νίκησαν με 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ σ' ένα επικό ματς - ιδιαίτερα στο β' ημίχρονο - και 10 αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν ξέφυγαν με +11 βαθμούς από τη σημερινή τους αντίπαλο.

Με πιο απλά λόγια για να χάσει η ομάδα του Βενσάν Κομπανί τον τίτλο θα πρέπει να γίνει το... όγδοο θαύμα! Απόλυτος πρωταγωνιστής του Klassicker της 24ης στροφής της Bundesliga ήταν ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος «πήρε τ' όπλο» του στο β΄ μέρος, μετατρέποντας με δύο γκολ το εις βάρος 1-0 της ομάδας του σε 2-1, φτάνοντας τα 30 γκολ στη σεζόν, 11 κάτω από το απόλυτο ρεκόρ που κατέχει με την φανέλα της Μπάγερν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (σεζόν 2020/2021). Το υπέροχο γκολ του Σβένσον στο 83' έδωσε ελπίδες στους «Βεστφαλούς», αλλά δεν το χάρηκαν για πολύ, καθώς στο 87' ο Κίμιχ «κλείδωσε» τον τίτλο για την Μπάγερν!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 24ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0

(55' Ριμπέιρο, 90'+6' Κλοντ-Μορίς)

Λεβερκούζεν-Μάιντς 1-1

(90+1΄ Κουάνσα - 67΄ Μπέκερ)

Βέρντερ Βρέμης-Χαϊντενχάιμ 2-0

(57΄ Μιλόσεβιτς, 90+7΄ αυτ. Μπέρενς)

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 1-0

(90+4΄ πεν. Ντικς) 

Χοφενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 0-1

(45+4΄ Λαζ) 

Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-3

 (26' Σλότερμπεκ, 83' Σβένσον - 54',70' πέν. Κέιν, 87' Κίμιχ)

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 1/3

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 1/3

Αμβούργο-Λειψία 1/3

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες) 

Μπάγερν Μονάχου 63

Ντόρτμουντ 52

Χοφενχάιμ 46

Στουτγκάρδη 43 -23αγ.

Λειψία 41 -23αγ. 

Λεβερκούζεν 40 -23αγ.

Φράιμπουργκ 33 -23αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31 -23αγ. 

Άουγκσμπουργκ 31

Ουνιόν Βερολίνου 28

Αμβούργο 26 -22αγ.

Γκλάντμπαχ 25

Κολωνία 24

Μάιντς 23

Ζανκτ Πάουλι 23

Βέρντερ Βρέμης 22

Βόλφσμπουργκ 20 -23αγ.

Χαϊντενχάιμ 14

