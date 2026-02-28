Με... οδηγό τον Κέιν η Μπάγερν «κλείδωσε» τον τίτλο στη Βεστφαλία
O Άγγλος επιθετικός ήταν και πάλι πρωταγωνιστής σε ακόμη μία νίκη των Βαυαρών.
Πρωταθλήτρια Γερμανίας θα πρέπει να λογίζεται η Μπάγερν Μονάχου.
Με... οδηγό τον Χάρι Κέιν οι «Βαυαροί» έκαναν την ανατροπή στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ», νίκησαν με 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ σ' ένα επικό ματς - ιδιαίτερα στο β' ημίχρονο - και 10 αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν ξέφυγαν με +11 βαθμούς από τη σημερινή τους αντίπαλο.
Με πιο απλά λόγια για να χάσει η ομάδα του Βενσάν Κομπανί τον τίτλο θα πρέπει να γίνει το... όγδοο θαύμα! Απόλυτος πρωταγωνιστής του Klassicker της 24ης στροφής της Bundesliga ήταν ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος «πήρε τ' όπλο» του στο β΄ μέρος, μετατρέποντας με δύο γκολ το εις βάρος 1-0 της ομάδας του σε 2-1, φτάνοντας τα 30 γκολ στη σεζόν, 11 κάτω από το απόλυτο ρεκόρ που κατέχει με την φανέλα της Μπάγερν ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (σεζόν 2020/2021). Το υπέροχο γκολ του Σβένσον στο 83' έδωσε ελπίδες στους «Βεστφαλούς», αλλά δεν το χάρηκαν για πολύ, καθώς στο 87' ο Κίμιχ «κλείδωσε» τον τίτλο για την Μπάγερν!
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 24ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0
(55' Ριμπέιρο, 90'+6' Κλοντ-Μορίς)
Λεβερκούζεν-Μάιντς 1-1
(90+1΄ Κουάνσα - 67΄ Μπέκερ)
Βέρντερ Βρέμης-Χαϊντενχάιμ 2-0
(57΄ Μιλόσεβιτς, 90+7΄ αυτ. Μπέρενς)
Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 1-0
(90+4΄ πεν. Ντικς)
Χοφενχάιμ-Ζανκτ Πάουλι 0-1
(45+4΄ Λαζ)
Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-3
(26' Σλότερμπεκ, 83' Σβένσον - 54',70' πέν. Κέιν, 87' Κίμιχ)
Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 1/3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ 1/3
Αμβούργο-Λειψία 1/3
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 63
Ντόρτμουντ 52
Χοφενχάιμ 46
Στουτγκάρδη 43 -23αγ.
Λειψία 41 -23αγ.
Λεβερκούζεν 40 -23αγ.
Φράιμπουργκ 33 -23αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 31 -23αγ.
Άουγκσμπουργκ 31
Ουνιόν Βερολίνου 28
Αμβούργο 26 -22αγ.
Γκλάντμπαχ 25
Κολωνία 24
Μάιντς 23
Ζανκτ Πάουλι 23
Βέρντερ Βρέμης 22
Βόλφσμπουργκ 20 -23αγ.
Χαϊντενχάιμ 14