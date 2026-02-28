Η Χαρτς νίκησε την Αμπερντίν και συνέχισε την πορεία της προς τον τίτλο!

Ασταμάτητη προς την κούπα η Χαρτς! Η ομάδα του Εδιμβούργου νίκησε 1-0 την Αμπερντίν για την 29η αγωνιστική της σκωτσέζικης Premiership, συνεχίζοντας την πορεία της προς το πρώτο της πρωτάθλημα από το 1960!

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Χαρτς βρίσκεται πλέον στο +7 από τη Ρέιντζερς (με ένα ματς παραπάνω) και στο +9 από τη Σέλτικ (με δύο ματς παραπάνω). Μάλιστα, οι δύο τελευταίες έρχονται αύριο (01/03) αντιμέτωπες στο μεγάλο σκωτσέζικο ντέρμπι, κάτι που σημαίνει ότι δεδομένα κάποια εξ αυτών θα σημειώσει απώλεια βαθμών.

Το νικητήριο γκολ για τους γηπεδούχους πέτυχε ο Κλαούντιο Μπράγκα στο 28ο λεπτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αγωνίστηκε ως βασικός μέχρι το 84ο λεπτό, όταν και πέρασε εκτός με αλλαγή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28/02

Φόλκερκ-Κιλμάρνοκ 5-1

Λίβινγκστον-Σεντ Μίρεν 1-1

Μάδεργουελ-Νταντί Γιουνάιτεντ 2-0

Νταντί-Χιμπέρνιαν 3-3

Χαρτς-Αμπερντίν 1-0

Κυριακή 01/03

Ρέιντζερς-Σέλτικ (14:00)

