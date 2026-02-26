Οι μεταδόσεις σήμερα (26/2)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη (26/2)
ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ HD
19:45 Ριέκα - Ομόνοια
Cytavision 2
19:30 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - Αραράτ
Cytavision 3
19:45 Bικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός
22:00 Θέλτα - ΠΑΟΚ
Cytavision 4
19:45 Στουτγκάρδη - Σέλτικ
22:00 Νότιγχαμ Φ. - Φενέρμπατχσε
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 500 - Dubai
Cytavision 6
19:45 Ερ. Αστέρας - Λιλ
22:00 Κρίσταλ Πάλας - Ζρίνσκι
Cytavision 7
19:45 Φιορεντίνα - Γιαγκελόνια
22:00 Μπολόνια - Μπραν
Novasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Παρίς FC
Novasports 3
21:30 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Βαλένθια
Novasports 4
19:00 Mπάσκετ: Ντουμπάι - Βιλερμπάν
21:45 Mπάσκετ: Ρεάλ - Μπάγερν
Novasports 5
21:05 Mπάσκετ: Χάποελ Τ.Α - Αρμάνι
Novasports 6
20:30 Mπάσκετ: Μονακό - Μακάμπι