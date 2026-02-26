ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/2)

Οι μεταδόσεις σήμερα (26/2)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Πέμπτη (26/2)

ΡΙΚ 1 & ΡΙΚ HD 

19:45 Ριέκα - Ομόνοια

Cytavision 2

19:30 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - Αραράτ

Cytavision 3

19:45 Bικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός

22:00 Θέλτα - ΠΑΟΚ

Cytavision 4

19:45 Στουτγκάρδη - Σέλτικ

22:00 Νότιγχαμ Φ. - Φενέρμπατχσε

Cytavision 5

12:00 Τένις: ATP 500 - Dubai

Cytavision 6

19:45 Ερ. Αστέρας - Λιλ

22:00 Κρίσταλ Πάλας - Ζρίνσκι

Cytavision 7

19:45 Φιορεντίνα - Γιαγκελόνια

22:00 Μπολόνια - Μπραν

Novasports Prime

21:15 Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Παρίς FC

Novasports 3

21:30 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Βαλένθια

Novasports 4

19:00 Mπάσκετ: Ντουμπάι - Βιλερμπάν

21:45 Mπάσκετ: Ρεάλ - Μπάγερν

Novasports 5

21:05 Mπάσκετ: Χάποελ Τ.Α - Αρμάνι

Novasports 6

20:30 Mπάσκετ: Μονακό - Μακάμπι

