Οι μεταδόσεις σήμερα (27/2)
Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 27/2
ΡΙΚ2/PIK HD
21:00 Μπάσκετ (α): Ισραήλ - Κύπρος
Cytavision 3
22:00 Γουλβς - Άστον Βίλα
Cytavision 4
21:45 Πάρμα - Κάλιαρι
Cytavision 5
15:00 Τένις: ATP 500 - Dubai
22:45 Σπόρτινγκ - Εστορίλ
Cytavision 6
20:45 Πόρτο - Αρούκα
Cytavision 7
22:00 Λεβάντε - Αλαβές
Cytavision 8
18:00 Τένις: ATP 250 – Santiago
Cablenet Sports 2
21:45 Στραμπούρ - Λανς
Novasports Prime
19:30 Ντιναμό Δρ. - Ντάρμστατ
Novasports 3
21:30 Άουγκσμπουργκ - Κολωνία
Novasports 6
22:00 Τένις: WTA 500 - Merida