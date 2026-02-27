ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (27/2)

Δημοσιευτηκε:

Δείτε το πρόγραμμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 27/2

ΡΙΚ2/PIK HD

21:00 Μπάσκετ (α): Ισραήλ - Κύπρος

Cytavision 3

22:00 Γουλβς - Άστον Βίλα

Cytavision 4

21:45 Πάρμα - Κάλιαρι

Cytavision 5

15:00 Τένις: ATP 500 - Dubai

22:45 Σπόρτινγκ - Εστορίλ

Cytavision 6

20:45 Πόρτο - Αρούκα

Cytavision 7

22:00 Λεβάντε - Αλαβές

Cytavision 8

18:00 Τένις: ATP 250 – Santiago

Cablenet Sports 2

21:45 Στραμπούρ - Λανς

Novasports Prime

19:30 Ντιναμό Δρ. - Ντάρμστατ

Novasports 3

21:30 Άουγκσμπουργκ - Κολωνία

Novasports 6

22:00 Τένις: WTA 500 - Merida

