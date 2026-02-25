Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Cytavision 2
21:30 Βόλεϊ: Νούμια - Ολυμπιακός Π.
Cytavision 3
19:45 Αταλάντα - Ντόρτμουντ
22:00 Ρεάλ - Μπενφίκα
Cytavision 4
17:00 Youth League: Ρεάλ - Τσέλσι
22:00 Παρί - Μονακό
Cytavision 5
12:00 Τένις: AΤP 500 - Dubai
17:00 Τένις: AΤP 500 - Dubai
Cytavision 6
15:00 Youth League: Παρί - Ελσίνκι
22:00 Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ
Cytavision 7
15:00 17η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Cablenet Sports 3
19:00 Βραβεύσεις ΚΟΕ
Νοvasports 4
19:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Παρτιζάν
Νοvasports 5
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπολόνια - Μπαρσελόνα
Νοvasports Prime
20:00 Μπάσκετ: Zαλγκίρις - Ολυμπιακός
Νοvasports Start
21:30 Μπάσκετ: Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές