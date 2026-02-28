Νεϊμάρ: «Χθες ήμουν ο χειρότερος στον κόσμο, αύριο θα απαιτούν να πάω στο Μουντιάλ»

Την έντονη κριτική που δέχεται και τις αλλαγές απόψεων που έχουν φίλοι του ποδοσφαίρου για εκείνον στην Βραζιλία καυτηρίασε ο Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος άσος ανέφερε χαρακτηριστικά στον Τύπο μετά τα δύο γκολ που πέτυχε στο ματς της Σάντος με την Βάσκο Ντα Γκάμα.

«Την περασμένη εβδομάδα μου έλεγαν ότι είμαι ο χειρότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Σήμερα νομίζω ότι έπαιξε καλύτερα σε αυτό το ματς», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια πέρασε στην επίθεση…

«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο… σήμερα είσαι συνταξιούχος, και αύριο πρέπει να πας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εγώ προσπαθώ να ζω την στιγμή και να δουλεύω σκληρά για να είμαι σε καλή κατάσταση. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι που αγωνίστηκα σε ολόκληρο το 90λεπτο. Εγώ συνεχίζω να δουλεύω και να δείχνω τον καλύτερο μου εαυτό στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε.

SDNA.GR