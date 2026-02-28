Με ντέρμπι η 20η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Νέων Α' Κατηγορίας
Με τις αναμετρήσεις της 20ης αγωνιστικής συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Α' Κατηγορίας.
Η πρωτοπόρος Πάφος FC θα αντιμετωπίσει την τρίτη της κατάταξης ΑΕΚ και η δεύτερη Ανόρθωση θα φιλοξενηθεί από τον ΑΠΟΕΛ.
Συνοπτικά το πρόγραμμα:
Σάββατο 28.02.2026
Πάφος FC - ΑΕΚ
ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση
Απόλλων - ΕΝ Παραλιμνίου
ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 29Μ
Ομόνοια Λευκωσίας - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
Κυριακή 01.03.2026
Αγία Νάπα - Άρης