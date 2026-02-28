Μέρα γιορτής με διπλό λόγο γιατη Νέα Σαλαμίνα

Ήταν αποφασισμένη από την αρχή του μαραθωνίου η Νέα Σαλαμίνα και οκτώ στροφές πριν το φινάλε της Β΄ Κατηγορίας, ακόμη και με ήττα (αν δεν κερδίσει η Καρμιώτισσα), θα έχει στα χέρια της το ένα από τα τρία εισιτήρια ανόδου. Στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της β΄ φάσης, φιλοξενείται (15:00) από τον ΑΣΙΛ και αν μάλιστα κερδίσει, τότε θα κατακτήσει και μαθηματικά και το πρωτάθλημα. Μία απίστευτη πορεία με 19 νίκες και μόλις δύο ισοπαλίες και οι κόποι της επιβραβεύονται.

Νωρίτερα, στις 14:00 θα γίνει σημαντικό παιχνίδι με φόντο τα άλλα εισιτήρια ανόδου, με την Καρμιώτισσα να υποδέχεται την ΠΑΕΕΚ, με τις δύο ομάδες να χωρίζει ένας βαθμός. Λίγο πιο πάνω τους είναι η Ομόνοια 29ης Μαΐου που φιλοξενεί τη ΜΕΑΠ (17:00), ενώ στις 15:00 θα γίνει το Αγία Νάπα - Δόξα.

Η βαθμολογία του α΄ γκρουπ: Νέα Σαλαμίνα 59, Ομόνοια 29Μ 37, ΠΑΕΕΚ 36, Καρμιώτισσα 35, Αγία Νάπα 34, Δόξα 31, ΑΣΙΛ 27, ΜΕΑΠ 25

*** Το Σάββατο (15:00) είναι ορισμένα και όλα τα ματς για τον β΄ όμιλο που αφορά τη διαβάθμιση. Αναλυτικά: ΑΕΖ-Διγενής Μόρφου, Εθνικός Λατσιών-ΑΠΕΑ Ακρ., Ηρακλής Γερ.-Χαλκάνορας, Σπάρτακος-Αχ./Ονήσιλος

Η βαθμολογία του β΄γκρουπ: Χαλκάνορας 30, Σπάρτακος 29, Διγενής Μόρφου 28, Ηρακλής 25, ΑΠΕΑ Ακρ. 22, ΑΕΖ 18, Εθνικός Λατσιών 17, Αχ./Ονήσιλος 6.